Von Lisa Nguyen

Alles Wichtige zum Krieg in der Ukraine

Erdoğan und Putin verhandeln über Getreideabkommen. Der türkische Präsident reist an diesem Montag nach Sotschi. Auf seinem guten Draht zu seinem russischen Amtskollegen ruhen die Hoffnungen des globalen Südens. Vor allem Länder in Afrika fürchten eine Lebensmittelkrise durch ausbleibende Exporte von Getreide und Mais aus der Ukraine. Zum Artikel (SZ Plus)

Nächtliche Drohnenangriffe auf Getreidehafen von Ismajil. Kurz vor dem türkisch-russischen Spitzengespräch über Getreideexporte aus der Ukraine attackiert Russland die Donau-Häfen in der Region Odessa mit Drohnen, besonders Ismajil ist unter Beschuss. Selenskij ersetzt seinen Verteidigungsminister Resnikow durch den Chef des staatlichen Vermögensfonds Umerow. Zum Liveblog

Estlands Regierungschefin Kallas unter Druck. Die äußerst moskaukritische Ministerpräsidentin gerät in Erklärungsnot, weil das Logistik-Unternehmen ihres Ehemanns auch nach Kriegsbeginn noch Waren nach Russland fuhr. Sie selbst hatte ihrem Mann 350 000 Euro für Investitionen geliehen, wusste aber nach eigenen Angaben nicht, was damit geschah. An diesem Montag muss sie sich im Parlament unangenehmen Fragen stellen. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute wichtig ist

EXKLUSIV Drohendes EuGH-Urteil setzt Schufa unter Druck. Die Schufa beurteilt die Kreditwürdigkeit von Millionen Deutschen. Der EuGH prüft, ob die Bewertungen der Auskunftei gegen die Datenschutzgrundverordnung verstoßen. Der Gerichtsentscheid könnte weitreichende Folgen haben. Nun hat das Schufa-Management einen ungewöhnlichen Brief an ihre Kunden geschrieben. Die Unternehmen sollten doch bitte einmal bestätigen, dass die Schufa und ihr berühmter Score gar nicht so wichtig sind, wie alle immer denken. Zum Artikel (SZ Plus)

Bundeshaushalt für 2024 sorgt für Kritik innerhalb der Ampel. Am Dienstag stellt Bundesfinanzminister Lindner (FPD) seinen Entwurf für das kommende Jahr vor. Nicht nur die Opposition sieht Lindners Pläne kritisch, auch innerhalb der Koalition gibt es Skepsis am 446 Millionen Euro schweren Etat. Die Grünen etwa fühlen sich vom Finanzminister benachteiligt, andere Haushälter beklagen, dass offiziell die Schuldenbremse zwar eingehalten wird, der Bund parallel aber Investitionen über schuldenfinanzierte Sondervermögen bestreitet. Zum Artikel (SZ Plus)

Leipzig gewinnt deutlich in Berlin. Der 1. FC Union verliert nach eineinhalb Jahren mal wieder ein Bundesliga-Heimspiel. Beim 0:3 gegen Leipzig schauen die Prominenten Bonucci und Werner noch von der Bank zu - und der Neu-Berliner Volland sieht nach einer schlecht getimten Grätsche die rote Karte. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen