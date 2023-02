Von Leopold Zaak

Was heute wichtig ist

Mindestens 170 Tote bei Erdbeben in Syrien und der Türkei. Zwei Beben der Stärke 7,4 und 7,9 erschüttern am frühen Morgen den Südosten der Türkei und die syrische Grenzregion. Mehrere Häuser stürzen ein und verschütten Menschen. In der Türkei sterben nach Medienangaben mindestens 76 Menschen, in Syrien gibt es mindestens 99 Tote. Zum Artikel

USA werten Trümmer des chinesischen Ballons aus. Vor der Küste South Carolinas werden die Trümmer eines mutmaßlichen Spionageballons geborgen. Von der Auswertung erhofft man sich Aufschluss über seine technischen Fähigkeiten. Aus Protest gegen den Abschuss bestellt Chinas Außenministerium den Geschäftsträger der amerikanischen Botschaft in Peking ein. Zum Artikel

Ukrainischer Verteidigungsminister soll abgelöst werden. Olexij Resnikow steht wegen eines Korruptionsskandals bei der Verpflegung der Streitkräfte in der Kritik. Bei russischen Angriffen auf Cherson sterben mehrere Zivilisten. Der ukrainische Präsident Selenskij will, dass sich die Olympia-Sponsoren für einen Ausschluss russischer Athleten einsetzen. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Fußballbundesliga: FC Bayern besiegt Wolfsburg 4:2. Die Münchner schaffen es, das Thema Manuel Neuer für den Moment beiseite zu schieben. Trainer Julian Nagelsmann will auf Harmonie setzen - Jamal Musiala gelingt eine famose Einzelleistung. Zum Artikel

Neuer Premier in Neuseeland hat neue Probleme. Am heutigen Nationalfeiertag gibt Chris Hipkins sein Debüt. Der Nachfolger von Jacinda Ardern bekommt es mit einer hohen Inflationsrate und einer drohenden Spaltung zwischen Weißen und Maori zu tun. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen