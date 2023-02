Von Dimitri Taube

Was heute wichtig ist

Weitere Überlebende vier Tage nach Erdbeben gefunden. Mehr als 90 Stunden nach der Katastrophe im türkisch-syrischen Grenzgebiet retten Helfer eine Mutter und ihre Tochter aus den Trümmern. Die Zahl der Toten in beiden Ländern steigt rasant weiter - bis zum frühen Freitagmorgen auf insgesamt 21 000 Opfer. Zum Artikel

USA: Pentagon veröffentlicht Details über chinesischen Spionageballon. Vor der Küste von South Carolina werden die Trümmer des abgeschossenen Ballons geborgen. Er soll mit einem Ruder und Propellern ausgestattet gewesen sein, was ihm ermöglicht haben soll, lange über einem Gebiet auszuharren. Das Verteidigungsministerium betrachtet den Ballon als Teil einer großangelegten Spionageoperation Chinas, die sich vor allem auf Militäreinrichtungen spezialisiert. Zum Artikel

Beziehung zwischen FDP und Union steckt in der Krise. FDP-Chef Lindner kritisiert CDU-Chef Merz ungewohnt deutlich, auch andere Liberale gehen die Union verbal hart an. Das ehemals ausgezeichnete Verhältnis der beiden Parteien scheint schlecht wie lange nicht zu sein. Vor den anstehenden Landtagswahlen möchten sich die Liberalen von der CDU distanzieren und als eigenständige Kraft wahrgenommen werden. Zum Artikel (SZ Plus)

Vorwürfe gegen Vorstand der Fraunhofer-Gesellschaft. Besuche im Nobelrestaurant, teure Geschenke und Dienstreisen: In einem vernichtenden Bericht wirft der Bundesrechnungshof der Fraunhofer-Gesellschaft zahlreiche Verstöße vor und attestiert dem Forschungsministerium Kontrollversagen. Zum Artikel

Alles zum Krieg in der Ukraine

Europäische Union sagt Selenskij Hilfe zu. Man werde die Ukraine auch weiterhin tatkräftig unterstützen, erklären die Staats- und Regierungschefs. Zudem sei man bereit, die Sanktionen gegen Russland weiter zu verschärfen. Kanzler Scholz äußert sich bei strittigen Themen wie eingefrorenen russischen Geldern und einem Sondertribunal zurückhaltend. Zum Liveblog zum Krieg

Patriarch Kirill verteidigt erneut Russlands Krieg. Das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche zählt zu den lautesten Befürwortern des Einmarsches in die Ukraine. Bei einem Treffen mit Klerikern sagt er, man kämpfe auch gegen die gesamte westliche Welt, die sich gegen Russland gewandt habe. Kirill unterstützt Putins Kurs wohl auch, weil er damit Einfluss in den postsowjetischen Ländern aufrechterhalten will. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Gastkommentar von James W. Davis: Und wenn Putins Nachfolger noch schlimmer ist? (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen