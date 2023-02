Von Kassian Stroh

Mehr als 4200 Tote - Warnung vor Nachbeben. Die Zahl der Opfer der Erdbeben im östlichen Mittelmeerraum steigt: In der Türkei sind mindestens 2900 Menschen ums Leben gekommen, in Syrien mehr als 1300. Zigtausende sind verletzt. Und am frühen Dienstagmorgen wackelt die Erde erneut - wenn auch deutlich weniger stark als am Montag. Zum Artikel

Habeck will Änderungen an US-Klimagesetz. Der Bundeswirtschaftsminister weilt derzeit in Washington und setzt sich dort für Nachbesserungen am Inflation Reduction Act ein. Dieser beinhaltet Klimaschutz-Subventionen von 345 Milliarden Euro, was der Grünen-Politiker eigentlich großartig findet. Doch ihn stört, dass die Vergabe oft daran geknüpft ist, dass Stromspeicher, Elektroautos oder Windräder in den USA gefertigt werden müssen. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Betonkonzern Holcim will weitere Firmen kaufen. Das Schweizer Unternehmen ist der weltweit größte Hersteller von Baustoffen, vor allem von Zement und Beton - und damit auch einer der großen Verursacher von CO₂-Emissionen. Vorstandschef Jenisch erklärt seine Strategie und die Frage, wie der Konzern nachhaltig werden soll. Zum Interview (SZ Plus)

Weitere Streiks gegen Rente mit 64 in Frankreich. Präsident Macron will seine umstrittenen Pläne für eine Reform der Altersversorgung durchs Parlament bringen, die Abgeordneten kämpfen sich auch in nächtlichen Sitzungen durch Tausende Änderungsanträge. Die Gegner rufen in dieser Woche gleich zwei Mal zum Großstreik auf. Zum Artikel

Vogelgrippe-Virus wohl von Säugetier zu Säugetier übertragbar. Seit Ende 2021 grassiert die Epidemie unter Vögeln in einem Ausmaß, wie es zuvor in Europa und Nordamerika noch nie gesehen wurde. Die Entdeckung, dass sich der Erreger H5N1 möglicherweise unter Säugetieren verbreitet hat, macht viele Forscher hellhörig. Was über das Virus und die Gefahr für Menschen bekannt ist. Zum Artikel (SZ Plus)

Selenskij reist womöglich persönlich nach Brüssel. Der ukrainische Präsident soll am Gipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs am kommenden Donnerstag teilnehmen. Die USA warnen China davor, dem russischen Militär zu helfen. Zum Liveblog

Debatte über Folgen einer Wehrpflicht für den Arbeitsmarkt ist in vollem Gange. Bundesfinanzminister Lindner warnt vor einem "großen Schaden", wenn ein Jahrgang von Ausbildung und Beruf abgehalten würde. Doch eine allgemeine Dienstpflicht hätte auch ökonomischen und gesellschaftlichen Nutzen, wie Experten und Studien nahelegen. Zum Artikel (SZ Plus)

Korruption - die vierte Gewalt im Staat. Durch den russischen Überfall ist das Problem aus dem Fokus geraten, allgegenwärtig ist es freilich immer noch in der Ukraine. Ein Beispiel gefällig? Der Skandal um Verteidigungsminister Resnikow. Zum Kommentar (SZ Plus)

