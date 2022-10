SZ am Morgen

Was wichtig ist und wird.

Von Oliver Klasen

Alles Wichtige zum Krieg in der Ukraine und zur Energiekrise

Kommunen warnen vor Anschlägen und fordern Notstrom-Reserve. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund warnt vor einem Ausfall der Strom- oder Trinkwasserversorgung infolge eines Sabotageakts. Bundeskanzler Scholz und Spaniens Ministerpräsident Sanchez machen sich für eine Gas-Pipeline über die Pyrenäen stark. Zum Energiekrise-Liveblog

Treffen in Prag: Ein neuer Club von 44 Staaten berät über die Energiekrise und den Krieg in der Ukraine

Länder der Opec+ kürzen ihre Förderung. Die erdölexportierenden Staaten wollen zwei Millionen Barrel am Tag weniger auf den Markt bringen. Besonders die USA warnen vor diesem Schritt, denn er hat Auswirkungen auf die Weltwirtschaft - und auf den Benzinpreis. Zum Artikel

US-Geheimdienste vermuten Ukraine hinter Dugina-Mord. Das Auto mit der Tochter des Rechtsnationalisten Alexander Dugin am Steuer war im August in der Nähe von Moskau explodiert. Kiew weist jegliche Beteiligung zurück. Der CDU-Außenpolitiker Röttgen hält den EInsatz von Atomwaffen durch Russlands Präsident Putin für nicht realistisch. Der frühere Außenminister Gabriel widerspricht ihm. Zum Ukraine-Liveblog

Was heute wichtig ist

Corona-Welle rollt über München. Das Oktoberfest ist vorbei - und die Inzidenzen in München und im Umland steigen in vierstellige Höhen. Die Dunkelziffer dürfte gewaltig sein. Zum Artikel (SZ Plus)

ESM-Chef Regling sieht Euro gesichert. Für den langjährigen Chef des Rettungsfonds gibt es "keinen Zweifel, dass der Euro bestehen bleibt. Die junge Währung habe "schon vier Krisen in 15 Jahren ganz gut gemeistert und ist die zweitstärkste Währung der Welt", sagt Regling der Süddeutschen Zeitung. Zum Artikel

Nordkorea schickt erneut Rakete Richtung Japan. Es ist der zweite Testflug eines Geschosses in dieser Woche. Diktator Kim Jong-un setzt seine Testserie mit Flugkörpern fort. Nordkorea zufolge ist der Test nur die Reaktion auf die Verlegung eines US-Flugzeugträgers in die Gewässer östlich der koreanischen Halbinsel. Die Sorge vor einer Eskalation wächst. Zum Artikel

Wahlkampf in Georgia: Republikanischer Senatskandidat gerät unter Druck. Herschel Walker ist radikaler Abtreibungsgegner, soll aber seiner Freundin vor Jahren einen Schwangerschaftsabbruch bezahlt haben. Seine Familie wirft ihm Doppelmoral, Lügen und Gewalt vor, er selbst verweist auf eine Persönlichkeitsstörung und auf eine Erlösung. Kurz vor der Wahlentscheidung springt Ex-Präsident Trump dem Kandidaten erneut bei. Zum Artikel

Borussia Dortmund gewinnt Champions-League-Spiel in Sevilla. Der BVB beeindruckt beim 4:1 gegen den FC Sevilla mit Wucht und Willensstärke - und hat nun die Chance, einen großen Schritt Richtung Achtelfinale zu machen. Zum Artikel

Sonstige Themen

Bester Dinge

Quadratisch, praktisch, Spaghetti-Eis. Mannheim wurde von einem Reiseführer gerade zur Stadt des Jahres erklärt. Naja, zur Insiderstadt. Eine Insider-Liebeserklärung. Zum Artikel