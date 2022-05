Von Juri Auel

Was heute wichtig ist

Koalition und Union einigen sich: Sondervermögen für die Bundeswehr kommt. Rund drei Monate ist die Ankündigung des Kanzlers her, Deutschland mit 100 Milliarden Euro aufzurüsten. Für die Änderung des Grundgesetzes ist die Ampelkoalition aber auf die Zustimmung von CDU und CSU angewiesen. Zuletzt gab es zwischen den Parteien Streit über die Details, jetzt haben die Verhandler sich geeinigt. Zum Artikel

Sondervermögen für die Bundeswehr: 100 Milliarden Euro können nur ein Anfang sein

Ermittlungen gegen Polizisten nach Böhmermann-Recherchen. Ein ZDF-Team zeigt in allen 16 Bundesländern strafrelevante Hassbotschaften im Netz an - nicht überall lässt die Polizei Ermittlungseifer erkennen. Politiker fordern nun, der Untätigkeit auf den Grund zu gehen. Zum Artikel

Welche Erfahrungen Österreich mit dem Klimaticket macht. Mit dem Neun-Euro-Ticket können die Deutschen ab Mittwoch durchs ganze Land fahren, zumindest über den Sommer. In Österreich gibt es bereits seit Herbst ein Klimaticket. Wer es erwirbt, kann ein Jahr lang den ÖPNV im ganzen Land nutzen. Weil die Züge teilweise so voll sind, diskutiert die Bahn dort nun eine Reservierungspflicht. Zum Artikel

Klimaaktivistin Neubauer wirft Scholz Nazi-Vergleich vor. Auf dem Katholikentag reagiert der Bundeskanzler erkennbar gereizt auf Zwischenrufe von Klimaaktivisten - die Störung erinnere ihn "an eine Zeit, die lange zurückliegt". Fridays-for-Future-Organisatorin Luisa Neubauer sagt, der Kanzler relativiere damit die NS-Herrschaft ebenso wie die Klimakrise. Zum Artikel

Bundesregierung bestellt 40 000 Impfdosen gegen Affenpocken. Weitere 200 000 Impfdosen sollen im Verlauf des Jahres geliefert werden, sagte Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Die Gefahr einer Pandemie sehe er aber nicht. Geimpft werden sollen offenbar vor allem Menschen aus dem Umfeld der Erkrankten. Zum Artikel

Linkskandidat Petro gewinnt ersten Wahlgang in Kolumbien. Der Ex-Guerillakämpfer Gustavo Petro erzielt mehr als 40 Prozent der Stimmen - und könnte nun der erste linke Präsident der jüngeren Geschichte Kolumbiens werden. In der Stichwahl tritt er gegen den parteilosen Unternehmer Rodolfo Hernández an. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen:

Krieg in der Ukraine

Wie die EU das Ölembargo retten will. An diesem Montag beginnt der EU-Gipfel. Neue Sanktionen gegen Russland stehen offiziell nicht auf der Tagesordnung, dürften das Zusammentreffen der Staats- und Regierungschefs aber dennoch bestimmen. Die Kommission hat einen Kompromiss vorgelegt. Demnach soll der Importstopp für russisches Öl zunächst nur für Lieferungen per Tankschiff gelten, Pipelines bleiben ausgenommen. Zum Artikel

Kyrill I. will Abspaltung der ukrainischen Orthodoxie verhindern. Der russisch-orthodoxe Putin-freundliche Patriarch akzeptiert die Abtrennung des ukrainischen Zweigs seiner Kirche nicht. Der türkische Präsident Erdoğan erteilt einer Nato-Norderweiterung erneut eine Absage. Zum Liveblog

"Einen Abnutzungskrieg können wir nicht gewinnen." Im Osten kämpfen Verteidiger und Angreifer um jedes Dorf. Die russischen Streitkräfte konnten zuletzt zu ihrer Stärke zurückfinden, die Ukraine ist unter Druck. Wie geht es nun weiter? Ein ukrainischer Kommandeur setzt auf die neuen Waffen, die die USA geliefert haben. Eindrücke von der Front. Zum Artikel

Bester Dinge

Bestechende Idee. Summ, summ, summ: In Italien kann man jetzt mit einer Million Bienen einschlafen. Zum Artikel