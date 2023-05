Von Dimitri Taube

EXKLUSIV Bundesregierung will Einbürgerungen erleichtern. Kürzere Wartezeiten, doppelte Staatsbürgerschaft, Sonderregeln für Kinder und Senioren: Nach langem Streit hat sich die Ampelkoalition in Grundzügen auf eine Reform des Staatsangehörigkeitsrechts geeinigt. Innenministerin Faeser (SPD) will Einbürgerungen deutlich vereinfachen und so die Integration erleichtern. Der Gesetzesentwurf geht nun zur Anhörung an Bundesländer und Verbände. Im Sommer soll er vom Kabinett verabschiedet werden. Zum Artikel (SZ Plus)

Deutsche Bahn kündigt Tausende neue Jobs und modernere Bahnhöfe an. Der Konzern will seiner schweren Krise mit einem massiven Personalaufbau, mehr Geld für das marode Netz und moderneren Bahnhöfen begegnen. "Wir stellen allein in diesem Jahr 3000 Fachkräfte ein - Bauprojektplaner und -überwacher", sagt der für das Netz zuständige Konzernvorstand Berthold Huber im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung. Zum aktuellen Zustand der Bahn lautet seine knappe Zusammenfassung: "Zu voll, zu alt, zu kaputt." Zum Interview (SZ Plus)

USA legen bei G-7-Gipfel neues Sanktionspaket zu Russland vor. Die Amerikaner preschen beim Treffen in Japan mit eigenen Maßnahmen vor, um Russland wirtschaftlich in die Knie zu zwingen. Auch Großbritannien kündigt neue Sanktionen an. Einem Medienbericht zufolge wird der ukrainische Präsident Selenskij persönlich am Gipfel teilnehmen. In der gesamten Ukraine herrscht in den frühen Morgenstunden Fliegeralarm. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Ampelkoalition streitet über Heizungsgesetz. SPD und FDP fordern deutliche Nachbesserungen an den Plänen von Wirtschaftsminister Habeck (Grüne). Die SPD pocht auf klare Übergangs- und Härtefallregelungen - und will auch noch einmal an die finanzielle Förderung heran. Die Liberalen halten es für unrealistisch, die Reform noch vor der Sommerpause zu verabschieden. Scharfe Kritik kommt auch aus der Opposition. Zum Artikel

Disney streicht Florida Investitionen in Höhe von einer Milliarde Dollar. Ursprünglich wollte das US-Medienunternehmen viel Geld für einen neuen Campus mitten in Florida ausgeben. 2000 Angestellte aus Südkalifornien sollten sich dort mit neuen Ideen, Digitalisierung und Finanzen beschäftigen. Aus diesen Plänen wird nun erstmal nichts, weil der Konzern sich seit längerem mit Gouverneur DeSantis streitet. Zum Artikel (SZ Plus)

Bayer Leverkusen verpasst Europa-League-Finale. Der Traum vom Europapokaltriumph zerplatzt am römischen Abwehr-Bollwerk von Meister-Taktiker Mourinho: Im Halbfinal-Rückspiel rennt der Fußball-Bundesligist leidenschaftlich und beherzt, aber auch erfolglos an und scheidet durch das 0:0 gegen die AS Rom aus. Das Hinspiel hatte Leverkusen in der Vorwoche 0:1 verloren. Zum Artikel

VfL Wolfsburg gewinnt DFB-Pokal der Frauen. Das Team um Nationalspielerin Popp siegt im Finale vor der Rekordkulisse von 44 808 Zuschauern in Köln mit 4:1 gegen den SC Freiburg. Für die Wolfsburger Fußballerinnen ist es der neunte Pokaltriumph in Serie und der zehnte insgesamt. Damit ist der Klub nun alleiniger Pokalrekordhalter vor dem früheren 1. FFC Frankfurt mit neun Titeln. Zum Artikel

