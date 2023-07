SZ am Morgen

Reisende am Berliner Hauptbahnhof. Der Druck auf Arbeitgeber wächst, das Deutschlandticket zu bezuschussen.

Was wichtig ist und wird.

Was heute wichtig ist

Druck auf Arbeitgeber wächst, das Deutschlandticket zu bezuschussen. Die Süddeutsche Zeitung hat in einer Umfrage die Benefit- und Mobilitätsstrategien deutscher Unternehmen ermittelt. Es zeigt sich, dass vor allem Betriebe das 49-Euro-Ticket anbieten, die bereits um Arbeitskräfte ringen. Der Verkehrsunternehmen-Branchenverband VDV verspricht sich noch deutliche Zuwächse, weil Unternehmen die Bezuschussung von der Steuer absetzen können. Zum Artikel (SZ Plus)

WHO stuft Süßstoff Aspartam als möglicherweise krebserregend ein. Er ist vor allem in Softdrinks und Milchprodukten enthalten. Wer ihn bisher konsumiert hat, muss sich Fachleuten zufolge dennoch keine großen Sorgen machen. Pro Kilogramm Körpergewicht können 40 Milligramm Aspartam gefahrlos konsumiert werden. Den Grenzwert würde ein Mensch mit 70 Kilogramm Gewicht erst erreichen, wenn er an einem Tag neun bis 14 Dosen Softdrinks trinkt. Zum Artikel

Hollywood-Schauspieler streiken. Drehbuchautoren treten in den USA schon länger in den Ausstand, jetzt kommen Tausende Mitglieder der Schauspieler-Gewerkschaft hinzu. Nachdem bei Verhandlungen mit dem Verband der TV- und Filmstudios keine Einigung erzielt werden konnte, legen sie die Arbeit nieder. Es ist der erste Doppelstreik seit 63 Jahren. Zum Artikel (SZ Plus)

Niederlande: Bisherige Justizministerin wird wohl Nachfolgerin von Mark Rutte. Dilan Yeşilgöz wird die neue Parteivorsitzende der rechtsliberalen VVD. Damit hat die 46-Jährige auch gute Chancen, die nächste Ministerpräsidentin zu werden. Sie gilt als Hardlinerin im Kampf gegen Kriminalität und will die Regeln zum Familiennachzug für Migranten verschärfen. Zum Artikel

Putin wollte Wagner-Söldner angeblich weiterkämpfen lassen. Russlands Präsident sagt, er habe der Gruppe nach ihrer Revolte angeboten, in der Ukraine weiter unter ihrem eigenen Kommando zu kämpfen - doch Wagner-Chef Prigoschin habe abgelehnt. Der Chef der russischen Atomenergiebehörde weist die Behauptung als "idiotisch" zurück, Russland plane einen Anschlag auf das AKW Saporischschja. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Rechtsradikale könnten in Spanien bald landesweit mitregieren. Die Partei Vox ist bereits in etwa 100 Rathäusern und bald wohl in vier Regionalregierungen Juniorpartner der Konservativen. Umfragen sagen ihr zwischen zwölf und 16 Prozent der Stimmen für die Parlamentswahl Ende Juli voraus. Besonders erfolgreich gewinnt sie Wähler auf Tiktok und Instagram, wo die Partei gezielt junge Menschen anspricht. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen