Von Julia Hippert

Was heute wichtig ist

EXKLUSIV Wie die Regierung die Bahn wieder auf Kurs bringen will. Die Bahn hat sich zu einem der größten Ärgernisse im Land entwickelt. Verkehrsminister Wissing will nun persönlich sicherstellen, dass sie grundlegend reformiert wird. Die bis zu 45 Milliarden Euro, die der Bund dem Staatsunternehmen in den kommenden Jahren zusätzlich für das Schienennetz geben will, sollen sinnvoll verbaut werden. Aber Geld allein hilft nicht. Die Bahn braucht auch eine innere Reform. Zum Artikel (SZ Plus)

Schlichterspruch soll Bahnstreik stoppen. Im Tarifkonflikt schlagen die Vermittler eine Gehaltssteigerung von mindestens 410 Euro im Monat vor. Außerdem soll es bereits im Oktober eine Inflationsprämie von 2850 Euro geben. Nun entscheiden die Beschäftigten, ob sie unbefristet streiken wollen. Allerdings will die Spitze der Gewerkschaft EVG empfehlen, den Schlichterspruch anzunehmen - genauso wie die Deutsche Bahn. Zum Artikel (SZ Plus)

Putsch im Niger: Soldaten verkünden Machtübernahme. Stundenlang wird Präsident Mohamed Bazoum am Mittwoch in seinem Palast festgehalten. Am späten Abend melden die Putschisten dann den Sturz der Regierung. Die EU und die USA beobachten die Situation in dem westafrikanischen Land mit Sorge, denn Niger war bislang ein wichtiger Verbündeter im Kampf gegen Extremismus und die Migration aus den Ländern südlich der Sahara. Zum Artikel

US-Notenbank hebt erneut Leitzins an. Die amerikanische Federal Reserve (Fed) erhöht den Leitzins nach einer Pause im Juni zum elften Mal seit dem Frühjahr 2022. Er liegt jetzt bei 5,25 bis 5,5 Prozent - und damit auf dem höchsten Stand seit 22 Jahren. Im Kampf gegen die Inflation dürfte die Europäische Zentralbank an diesem Donnerstag mit einer Erhöhung nachziehen. Zum Artikel (SZ Plus)

Lage auf brennendem Autofrachter in der Nordsee offenbar stabil. Es sei dennoch mühsam, das Feuer auf dem mit Elektroautos beladenen Frachtschiff einzudämmen, berichtet die niederländische Küstenwache. Sie rechnet damit, dass es noch mehrere Tage brennen könnte. Zum Artikel

Sinéad O'Connor ist tot. Die irische Sängerin ist im Alter von 56 Jahren verstorben, wie ihre Familie in einem Statement bekannt gibt. Mit "Nothing Compares 2 U" wurde sie weltberühmt. Zeit ihres Lebens kämpfte sie öffentlichkeitswirksam gegen Kindesmissbrauch und Rassismus sowie für Frauen- und Menschenrechte. Zum Nachruf (SZ Plus)

Richterin lehnt Hunter Bidens Deal vor Gericht ab. Eigentlich hatte der Sohn von US-Präsident Biden eine Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft: Er gibt Steuerdelikte zu, dafür muss er wegen illegalen Waffenbesitzes nicht hinter Gitter. Bei einer Anhörung vor einem Gericht in Delaware verlangt die Richterin jetzt Nachbesserungen. Zum Artikel

Steuerhinterziehung, Nacktbilder und Lügen: Die bizarre Geschichte des Hunter Biden (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen:

Alles Wichtige zum Krieg in der Ukraine

Putin sucht Einfluss in Afrika. Der russische Präsident hat die afrikanischen Staats- und Regierungschefs für diesen Donnerstag nach Sankt Petersburg eingeladen und inszeniert sich als Vorkämpfer gegen westlichen Kolonialismus. Gerade wegen des Kriegs verspricht sich der Kreml viel von der Zusammenkunft. Er versichert, man könne die ukrainischen Getreidelieferungen ersetzen - auch die kostenfreien an hilfsbedürftige Länder. Zum Artikel (SZ Plus)

Mehr als drei Dutzend Raketen auf die Ukraine. Die ukrainische Luftwaffe meldet eine Welle von Marschflugkörpern und vier Hyperschallraketen vom Kaspischen Meer. Auch in der Nacht gehen die russischen Angriffe weiter. Offenbar hat US-Präsident Biden seine Regierung angewiesen, Beweise für russische Kriegsverbrechen an den Internationalen Strafgerichtshof nach Den Haag weiterzuleiten. Zum Liveblog (SZ Plus)

Prominente Sportlerin wendet sich anscheinend von Putin ab. Ex-Stabhochspringerin Jelena Issinbajewa ist eine der berühmtesten Sportlerinnen Russlands. Sie unterstützte Wladimir Putins Wahlkämpfe. Nun wohnt Issinbajewa auf Teneriffa. Ihr Dienstgrad als Majorin habe nur "nominellen Charakter" gehabt, niemals habe sie im Dienste der russischen Streitkräfte gestanden, schreibt sie bei Instagram. Der Kreml versucht den Fall herunterzuspielen. Zum Artikel (SZ Plus)