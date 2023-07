Von Julia Hippert

Was heute wichtig ist

Trumps ärgster Gegner DeSantis schwächelt. Die Popularitätswerte des Gouverneurs von Florida im parteiinternen Vorwahlkampf dümpeln um die 20 Prozent. Zu wenig, um Trump einzuholen, dessen Werte bei 30 Prozent liegen. Zudem hat DeSantis sich finanziell übernommen. Seine Kampagne muss Mitarbeiter entlassen. Der rechte Sender Fox hat sich von ihm abgewandt und auch der Versuch, sich als Sportsmann im Anglerhemd darzustellen, will dem Absolvent von Elite-Unis nicht so recht gelingen. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Klinik soll Operationen falsch abgerechnet haben. In der Klinik Lindenlohe sind möglicherweise über Jahre Operationen von Privatpatienten über den ärztlichen Direktor abgerechnet worden, obwohl er an den Eingriffen gar nicht teilgenommen hat. Zum Artikel (SZ Plus)

Beschwerden gegen Postbank häufen sich. Nach einem IT-Umzug des Kreditinstituts gibt es viel Kritik. Einige Kunden konnten nach eigenen Angaben über mehrere Wochen nicht über ihr Guthaben verfügen. Sie berichten von unzureichender Erreichbarkeit, Mitarbeitern, die nicht helfen können, oder einem Standardschreiben als einziger Reaktion der Bank. Zum Artikel (SZ Plus)

Ukraine meldet erneut Angriffe auf Odessa. Medien berichten von mehreren heftigen Explosionen. Die Luftwaffe teilt mit, dass im Süden Marschflugkörper abgeschossen worden seien. In verschiedenen Gebieten der Ukraine wurde seit kurz nach Mitternacht Luftalarm ausgelöst. Zum Liveblog

Pakistans Ex-Premier Khan will das Land nicht verlassen. Im vergangenen Jahr verlor Khan ein Misstrauensvotum, seine Regierung kollabierte. Im SZ-Interview greift der frühere Cricket-Star die Armeeführung seines Landes an. Er sieht sich als Opfer eines Komplotts und will auch bei den nächsten Wahlen wieder antreten. Zum Interview (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen: