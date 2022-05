In der Erdölraffinerie PCK in Schwedt in der Uckermark kommt Rohöl aus Russland über die Pipeline "Freundschaft" an.

Von Philipp Saul

Krieg in der Ukraine

EU-Kommission schlägt Ölembargo mit Übergangsfristen vor. Konkret ist offenbar geplant, dass nach einer Auslaufphase von sechs Monaten ein Einfuhrverbot für Rohöl aus Russland gelten soll und nach acht Monaten dann auch ein Einfuhrverbot für Ölprodukte. Eine Rolle soll zudem spielen, ob Lieferungen per Pipeline oder per Schiff erfolgen. Weitreichende Ausnahmeregelungen sind für Ungarn und die Slowakei geplant, die sich nicht in der Lage sehen, so schnell wie andere Staaten alternative Lieferquellen zu erschließen. Zum Liveblog

Russland trotzt den Sanktionen bislang. Die Hoffnung des Westens, man könne das Land relativ rasch wirtschaftlich in die Knie zwingen, hat sich nicht erfüllt. Der Einbruch der Wirtschaftsleistung ist bisher weniger dramatisch als zunächst gedacht, die erwartete Finanzkrise ausgeblieben. Experten raten dennoch, den Druck auf Putins Regierung aufrechtzuerhalten. Zum Artikel (SZ Plus)

Mariupol - "Unter unerbittlichem Beschuss und mit Todesangst". Dutzende Menschen schaffen es aus dem belagerten Mariupol heraus - nach Wochen in Bunkern ohne Toiletten, mit wenig Essen und Wasser. Manche hätten nach zwei Monaten erstmals wieder Tageslicht gesehen, berichten Helfer. Zum Artikel

Merz macht mit seiner Kiew-Reise Druck. Der CDU-Chef besucht die Hauptstadt der Ukraine und trifft dort überraschend auch Präsident Selenskij. Dann stellt der Oppositionsführer Forderungen an die Regierung zu Hause: Deutschland müsse eine Führungsrolle spielen - bei der Frage nach Garantiemächten für die Sicherheit der Ukraine und bei deren EU-Beitritt. Zum Artikel

Was heute wichtig ist

CSU-Generalsekretär Mayer tritt zurück. Nach nur drei Monaten legt er sein Amt nieder, offiziell aus "gesundheitlichen Gründen". Doch hinter seinem Schritt steckt offenbar auch eine Auseinandersetzung mit einem Redakteur der Bunten. Mayer soll ihm gedroht haben, ihn zu "vernichten", er habe sein Leben "zerstört". Zuvor hatte die Illustrierte berichtet, dass der Politiker einen Sohn habe, den er verleugne. Zum Artikel (SZ Plus)

Tausende Menschen protestieren gegen mögliches Abtreibungsurteil in den USA. Der Supreme Court könnte bald das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche beschränken. In mehreren Städten gehen Menschen dagegen auf die Straße. Derweil unterzeichnet der Gouverneur von Oklahoma ein Gesetz zur drastischen Verschärfung der Regelungen in dem Bundesstaat. Zum Artikel

Republikaner in Ohio nominieren Trump-Fan für Senatswahl. J. D. Vance wurde berühmt mit einem Bestseller über den Niedergang der weißen Arbeiterschicht, hat noch nie für ein politisches Amt kandidiert und galt bei der Vorwahl lange als Außenseiter. Dank der Unterstützung des früheren US-Präsidenten holte er spektakulär auf - was vor allem eines belegt: Trumps Macht in der Partei. Zum Artikel

FDP-Fraktionschef Dürr fordert Ende der Isolationspflicht. Die vorgeschriebene Dauer wurde jüngst erst auf fünf Tage verkürzt. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt unter 600. Jede vierte Mutter klagt laut Müttergenesungswerk wegen der Pandemie über Schlafstörungen, Angstzustände und depressive Episoden. Corona-Meldungen im Überblick

Zweiter Dax-Konzern bekommt eine Chefin. Carla Kriwet wird Vorstandsvorsitzende der Medizinfirma Fresenius Medical Care. Bisher steht erst einem der 40 größten börsennotierten Unternehmen eine Frau vor. Zum Artikel

Liverpool steht im Finale der Champions League. Beim FC Villarreal liegt der FC Liverpool zur Pause 0:2 zurück - und dreht in der zweiten Halbzeit auf. Drei Tore und unglückliche Torhüter-Aktionen bringen das Team von Jürgen Klopp nach 2018 und 2019 erneut ins Endspiel. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Bester Dinge

Sahnetorte, 77 Jahre später. 1945 stehlen hungrige US-Soldaten einem italienischen Mädchen den Geburtstagskuchen. Nun hat sie Ersatz bekommen. Zum Artikel