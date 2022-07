Von Kassian Stroh

Was heute wichtig ist

Musk will Twitter doch nicht kaufen - aber das Unternehmen besteht darauf. Die Firma habe mehrere Punkte der Übernahme-Vereinbarung gebrochen, schreibt der Milliardär. Streitpunkt ist insbesondere die Anzahl von Fake-Accounts. Der Kurznachrichtendienst will Musk jedoch nicht aus dem Deal entlassen. Nun könnte ein langwieriger Rechtsstreit folgen. Zum Artikel

Abe-Attentäter ging es angeblich um religiöse Verbindung. Laut einem Bericht soll der Mann einen Groll auf eine Organisation hegen, die nach seiner Meinung Verbindungen zum früheren Ministerpräsidenten hatte. Womöglich handelt es sich dabei um die Mun-Sekte. In Japan beginnt eine Debatte über Sicherheitsmängel. Zum Artikel

Mehrere Frauen bei SPD-Sommerfest mit K.o.-Tropfen attackiert. Der "ungeheuerliche Vorgang" sei sofort der Bundestagspolizei gemeldet worden, schreibt Fraktionsgeschäftsführer Mathias Martin. In einem parteiinternen Chat ist von mindestens acht Betroffenen die Rede. Möglichen weiteren Opfern wird geraten, ebenfalls Anzeige zu erstatten. Zum Artikel

Supreme Court will sich "Moore v. Harper" annehmen. Der Oberste Gerichtshof in den USA will sich der Frage widmen, wie viel Freiheit die Bundesstaaten darin haben, Wahlen zu organisieren. Nach Ansicht von Juristen hat der Fall das Potenzial, das System der "Checks and Balances", der Gewaltenteilung in den USA, abzuschaffen. Am Ende könnte alles an der Stimme der vor zwei Jahren von Präsident Trump nominierten Richterin Coney Barrett hängen. Zum Artikel

Deutschland startet mit einer Gala in die Fußball-EM. Der Frauen-Nationalmannschaft gelingt der so wichtige Auftaktsieg auf überzeugende Art und Weise. Gegen den Vize-Europameister aus Dänemark gewinnt das DFB-Team mit 4:0. Die Tore erzielen Magull (21.), Schüller (57.), Lattwein (78.) und Popp (86.). Zum Artikel

Krieg in der Ukraine

Prorussische Separatisten ermöglichen Todesstrafe. Damit macht das Parlament der sogenannten Volksrepublik Donezk, die international nicht anerkannt wird, den Weg frei für die Hinrichtung dreier zum Tode verurteilter Ausländer - diese Möglichkeit diene der Abschreckung bei Schwerstverbrechen. Ein Berater des Papstes hält eine Kiew-Reise von Franziskus schon im August für "möglich". Zum Liveblog

Wie Putin die Ohnmacht des Westens nutzt. Fassungslos verfolgen die friedliebenden Europäer, wie die russischen Aggressoren die Ukraine in Schutt und Asche legen - und wie Putin alle klassischen Regeln der Kriegsführung missachtet. Was kann diesen Mann noch stoppen? Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages