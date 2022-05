In der texanischen Stadt Uvalde trauern die Menschen um die Kinder und Erwachsenene, die bei einem Attentat an einer Grundschule getötet wurden.

Von Oliver Klasen

Was heute wichtig ist

Attentäter erschießt mindestens 19 Kinder an einer Grundschule in Texas. Es ist das blutigste Massaker an einer Schule seit zehn Jahren, und nach Buffalo der zweite Massenmord innerhalb weniger Tage: Ein 18-Jähriger tötet mindestens 19 Kinder und mehrere Erwachsene. Präsident Biden spricht sich für strengere Waffengesetze aus. Zum Artikel

Trump-Kandidat scheitert bei Vorwahl in Georgia. In dem Bundesstaat hatte sich der Gouverneur 2020 geweigert, Trump trotz der verlorenen Wahl zum Sieger zu erklären. Seitdem will sich der Ex-Präsident an ihm rächen und ihn aus dem Amt drängen. Daher unterstützte er dessen Widersacher David Perdue. Doch der scheiterte jetzt bei den parteiinternen Vorwahlen kläglich. Es ist ein Sieg für das Establishment der Republikaner. Zum Artikel

Katholikentag trifft sich in Zeiten der Krise. Von diesem Mittwoch an werden in Stuttgart etwa 30 000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Der Bundespräsident kommt zum Eröffnungsgottesdienst. Ein ausgelassenes Fest des Glaubens ist nicht zu erwarten, denn erstens prägt der Krieg in der Ukraine auch das Christentreffen und zweitens wird es in vielen Diskussionen um den Umgang der Kirche mit sexualisierter Gewalt gehen und um demokratische Mitbestimmung. Konservative Kirchenvertreter wie der Kölner Kardinal Woelki fehlen allerdings auf der Veranstaltung. Zum Artikel

Bei der Linken bewerben sich neben Wissler noch zwei Männer um den Parteivorsitz. Im Juni will die Partei die komplette Führung neu wählen. Obwohl Wissler nach einer Serie von Niederlagen und einer Sexismus-Debatte schwer angeschlagen ist, zeichnet sich keine ernstzunehmende Gegenkandidatur für den weiblich quotierten Platz in der Doppelspitze ab. Für den anderen Platz bewerben sich der von Sahra Wagenknecht unterstützte Bundestagsabgeordnete Sören Pellmann und der von den Reformern in der Partei favorisierte Europapolitiker Martin Schirdewan. Zum Artikel

Kaiserslautern steigt in die Zweite Liga auf. Durch den 2:0-Sieg gegen Dynamo Dresden im Rückspiel der Relegation schafft der Verein aus der Pfalz den ersehnten Aufstieg. Während 3000 nach Dresden gereiste FCK-Fans feiern, werfen die Dynamo-Fans Bengalfackeln auf den Rasen, zünden Kanonenschläge und verbrennen Transparente. Das Spiel ist minutenlang unterbrochen. Zum Artikel

Krieg in der Ukraine

Ukraine berichtet von 20 000 Anzeigen wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen. Allein die Ermittler der Polizei hätten 13 500 Taten registriert, sagt der Innenminister des Landes. Die Lage im Donbass ist laut Präsident Selenskij schwierig. Ex-Kanzler Schröder will doch nicht Aufsichtsrat bei Gazprom werden. Zum Liveblog

EXKLUSIV Öl- und Gaskonzerne profitieren vom Krieg. Eine neue Studie vom Netzwerk Steuergerechtigkeit beziffert die zusätzlichen Profite der Branche in diesem Jahr auf global bis zu 1600 Milliarden Euro. Die Riesenprofite lassen den Ruf nach Sondersteuern lauter werden, so wie sie das EU-Parlament fordert und Italien bereits erlassen hat. Zum Artikel

Ungarn: Verhandlungen zum Ölembargo bringen nichts. Regierungschef Orbán blockiert den Importstopp gegen Russland und will auf dem EU-Gipfel am kommenden Montag nicht einmal darüber reden, wie er dem EU-Ratspräsidenten per Brief mitgeteilt hat. Hinter Orbáns Blockadehaltung dürfte der Wunsch nach mehr Geld aus Brüssel stehen. Zum Artikel

Soros warnt vor neuer Allianz zwischen Russland und China. Der Krieg in der Ukraine bestimmt auch den Auftritt des Milliardärs auf dem Weltwirtschaftsforum. Von einem Öl-Embargo, das die EU gerade vorbereitet, hält er wenig. Der Verzicht auf Gas würde Putin stärker treffen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages

Bester Dinge

Drückt euch fester! Umarmungen wirken auf Männer weniger entspannend als auf Frauen. Kein Grund, auf sie zu verzichten - lieber mal die Technik hinterfragen. Zum Artikel