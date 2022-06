SZ am Morgen

Was wichtig ist und wird.

Von Oliver Klasen

Krieg in der Ukraine

Selenskij: Ein Drittel der Ortschaften konnten wir zurückerobern. 100 Tage dauert der Krieg nun - und der ukrainische Präsident zieht Bilanz: Zwölf Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer seien im Land auf der Flucht; fünf Millionen im Ausland. Russland habe über 30 000 Soldaten verloren, sagt Selenskij - eine Schätzung, die westliche Experten für zu hoch halten. In der strategisch wichtigen Stadt Sjewjerodonezk toben heftige Straßenkämpfe. Ähnlich wie zuvor schon in Mariupol haben sich dort Zivilisten in Bunkern unter einer Fabrik versteckt. Zum Liveblog

Baerbock weicht von Scholz' Linie ab. Der offen ausgetragene Dissens in der Frage, ob die Ukraine den Krieg nicht verlieren oder doch eher gewinnen sollte, wirft ein Schlaglicht auf das Zusammenspiel von Kanzler und Außenministerin. Scholz sagt im Zweifel lieber nichts, Baerbock spricht gerne Klartext. Eine eindeutige Linie der Bundesregierung ist nicht immer zu erkennen. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute wichtig ist

Biden fordert Verbot von Sturmgewehren und strengere Waffenregeln. "Genug, genug, genug": In einer emotionalen Rede mahnt US-Präsident Biden Konsequenzen aus den jüngsten Amoktaten an - die Bürger sollten daran auch ihre Wahlentscheidung im Herbst ausrichten. Zum Artikel

Amoklauf in den USA: Schütze erschießt wegen Rückenschmerzen vier Menschen in einem Krankenhaus

Bundestag verabschiedet Haushaltsentwurf für 2022. Der Etat, dessen Fertigstellung sich wegen des Regierungswechsels im Dezember deutlich verzögert hat, steht mit einer Nettokreditaufnahme von knapp 140 Milliarden im Zeichen der Corona-Pandemie und des Krieges in der Ukraine. Beide Krisen zusammen haben dem Bund bisher neue Schulden im Volumen von fast 500 Milliarden Euro beschert. Expertinnen und Experten streiten darüber, ob die Höhe der Schulden angemessen ist. Ein Überblick über die Debatte und die Argumente. Zum Artikel (SZ Plus)

Laumann kritisiert Union wegen Enthaltung bei Mindestlohn. Der Vorsitzende des CDU-Arbeitnehmerflügels und nordrhein-westfälische Sozialminister bedauert die Absicht der Unionsfraktion, sich bei der Abstimmung zur Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns am Freitag zu enthalten. Zugleich bemängelt Laumann das geplante Gesetz der Ampelkoalition, mit dem vor allem die SPD ein Wahlversprechen von Kanzler Scholz einlösen will. Zum Interview

Queen sagt Teilnahme an Dankgottesdienst ab. Nachdem die 96-Jähige die Zeremonie zu ihrem 70. Thronjubiläum vom Balkon des Buckingham Palace aus verfolgt hat, habe sie "einige Beschwerden" verspürt, heißt es. Ein Überblick über die Feierlichkeiten. Zur Bildergalerie

Weitere wichtige Themen des Tages

Bester Dinge

Roboter mit Fingerspitzengefühl. Ein Forscherteam hat Ernteroboter entwickelt, die so sensibel agieren, dass sie sogar weiche Beeren pflücken können. Und das ist bestimmt noch nicht alles. Zum Artikel