Von Oliver Klasen

Krieg in der Ukraine

Russische Regierung will bei Gefangenenaustausch offenbar auch Tiergartenmörder freibekommen. Moskau soll in Verhandlungen über die Freilassung zweier in Russland festgehaltener US-Amerikaner Medienberichten zufolge die Überstellung des in Deutschland verurteilten und inhaftierten Russen gefordert haben. Zusätzlich möchte der Kreml einen in den USA inhaftierten Waffenhändler nach Russland überstellen lassen. Die US-Regierung lehnt das offenbar bereits Anfang Juli unterbreitete Angebot ab. Außenminister Blinken drängt seinen Amtskollegen Lawrow, auf einen US-Vorschlag einzugehen. Zum Artikel

Selenskij: Russland ist ein Terrorstaat. Der ukrainische Präsident wirft Russland die Sprengung eines Kriegsgefangenenlagers in Oleniwka in der Region Donezk vor. Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann sieht im Bundeskanzleramt einen Bremser bei Waffenlieferungen in die Ukraine. Der ehemalige US-General und CIA-Chef Petraeus hält es für möglich, dass sich die Ukraine von Russland eingenommene Gebiete zurückholen kann. Zum Liveblog

Was heute wichtig ist

Söder wirft Ampel vor, Bayern in der Energiepolitik zu benachteiligen. "Der Süden darf nicht schon wieder abgeschnitten werden", fordert der bayerische Ministerpräsident mit Blick auf neue Wasserstoffleitungen. Außerdem beklagt Söder, dass der Norden und Westen Deutschlands bevorzugt werden, was die Versorgung mit LNG-Gas angeht. Dass die Grünen sich bei der Verlängerung der Atomlaufzeiten schwertun, respektiere er, allerdings werde auf deren Seite in der Debatte mit Unwahrheiten gearbeitet. Zum Interview (SZ Plus)

Türkei fordert neutrale Haltung Deutschlands. Bei ihren Besuchen in Athen und Ankara stellt sich Außenministerin Baerbock im Konflikt um Ägäis-Inseln auf die Seite Griechenlands. Die türkische Führung dürfte über die eindeutige Parteinahme wenig erfreut sein. Baerbock will an diesem Samstag noch mit Vertretern der türkischen Opposition und der Zivilgesellschaft zusammentreffen. Das dürfte Präsident Erdoğan ebenfalls nicht gefallen. Zum Artikel

CDU will große Teile der Bürgergeldreform blockieren. Die Ampelkoalition will Hartz IV abschaffen und durch ein neues Modell ersetzen. Wenn man aber die Sätze über den Inflationsausgleich hinaus erhöhe, nehme das den Menschen den Anreiz zu arbeiten, sagt CDU-Generalsekretär Czaja. Das sei falsch. Seine Partei werde daher im Bundesrat zentrale Bestandteile der Reform blockieren. Zum Interview (SZ Plus)

Erneute Ermittlungen gegen Frankfurter Polizisten. Ein Beamter soll verfassungsfeindliche Symbole verwendet haben, vier weitere sollen ihn gedeckt oder Dienstgeheimnisse verraten haben - darunter auch ein Vorgesetzter. Die fünf sind vom Dienst suspendiert worden. Zum Artikel

Dortmund lässt 1860 im DFB-Pokal keine Chance. Der BVB zeigt sich beim 3:0-Sieg gegen den TSV 1860 München in blendender Frühform. Die Fans feiern das Aufeinandertreffen der beiden Traditionsklubs - der Klassenunterschied ist allerdings eklatant. Die Tore für Dortmund erzielen Malen, Bellingham und Adeyemi bereits in der ersten Halbzeit. Zum Artikel

DFB-Frauen greifen gegen England nach ihrem neunten EM-Titel. Im ausverkauften Wembley-Stadion spielt die deutsche Nationalmannschaft am Sonntag um 18 Uhr das erste Finale seit ihrem Olympiasieg 2016. Doch unabhängig davon, ob sie gegen die Gastgeberinnen den Titel gewinnen, ist diese EM für sie ein Erfolg. "Der Druck liegt eher bei den Engländerinnen, mit uns hat ja keiner gerechnet", sagt Kapitänin Alexandra Popp, die mit einem Treffer im Endspiel zur besten Torschützen des Turniers werden kann. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen: