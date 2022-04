SZ am Morgen

Westeuropa muss seine Versorgung mit Erdgas neu organisieren - nicht nur weil das Projekt der Gaspipeline Nord Stream 2, die hier in Lubmin hätte enden sollen, beerdigt worden ist.

Von Kassian Stroh

Krieg in der Ukraine

Was der Gas-Lieferstopp bedeutet - und was er mit dem Öl zu tun hat. Russland liefert nach Polen und Bulgarien kein Erdgas mehr. Das soll beiden Ländern wehtun, trifft sie aber unterschiedlich hart. Für Deutschland wirkt der Schritt wie eine letzte Drohung und für die EU wird es eine große Aufgabe, alternative Quellen zu finden. Ein Überblick über die wichtigsten Fragen. Zum Artikel (SZ Plus)

Amal Clooney: Russische Gräueltaten durch jahrelange Ignoranz ermöglicht. Die Menschenrechtsanwältin sagt, dass das Vorgehen der Regierung durch jahrelanges Wegschauen in anderen Konflikten ermöglicht worden sei. CSU-Chef Söder warnt vor einer Verwicklung Deutschlands in den Krieg. Zum Liveblog

Japan verprellt den Kreml. Seit dem Angriff auf die Ukraine unterstützt Premierminister Kishida die Sanktionen. Er legt damit eine außenpolitische Kehrtwende hin, opfert den Traum, von Russland die sogenannten Nördlichen Territorien zurückzubekommen, und bricht mit alten Tabus. Das hat er mit Bundeskanzler Scholz gemein, der ihn an diesem Donnerstag in Tokio besucht. Zum Artikel (SZ Plus)

CSU ringt sich dazu durch, die 10-H-Regel zu lockern. Der umstrittene Mindestabstand, den Erbauer von Windrädern in Bayern zur nächsten Wohnbebauung einhalten müssen, soll um die Hälfte reduziert werden - aber nur in bestimmten Gebieten. Damit will die Landesregierung den Energiewendeplänen der Bundesregierung entgegenkommen. Aus der Windbranche und von den Grünen kommt scharfe Kritik. Zum Artikel

Zehntausende Verstöße gegen Impfpflicht in der Pflege. Laut einem Zeitungsbericht mussten Mitarbeitende im Gesundheitswesen bisher kaum Konsequenzen befürchten, wenn sie die Impfung verweigerten. Vor dem Treffen der Gesundheitsminister an diesem Donnerstag mahnen Ärztevertreter bundesweit einheitliche Isolationsregeln an. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 826. Corona-Meldungen im Überblick

Erdoğan weist Kritik an Kavala-Urteil scharf zurück. "Nichts für ungut, in diesem Land existieren Recht und Gesetz": Der türkische Präsident verteidigt die Entscheidung eines Istanbuler Gerichts, das den Kulturmäzen zu lebenslanger Haft verurteilt hat. Sie stößt international auf Kritik und macht Hoffnungen zunichte, die Türkei könnte sich im Zuge des Kriegs in der Ukraine wieder stärker Richtung Europa ausrichten. Zum Artikel

Liverpool besiegt Villarreal. Im Halbfinale der Fußball-Champions-League löst die Mannschaft von Jürgen Klopp die Geduldsprobe gegen Villarreal mit Volle-Kraft-voraus-Fußball. Sie erzielt zwei Treffer binnen gut zwei Minuten. Damit steht das Tor zur dritten Finalteilnahme in vier Jahren weit offen. Zum Artikel

Kommentar zur Champions League: Real Madrid ist ein Team von gestern - und zeigt doch immer wieder unvergessliche Spiele

Rekordhitze in Indien und Pakistan. Jede Tuk-Tuk-Fahrt wird zur Qual, an Arbeit ist kaum noch zu denken: Südasien erlebt eine beispiellose Hitzewelle für diese Jahreszeit. Weil Weizenfelder verdorren, könnte sich die weltweite Ernährungslage weiter verschlimmern. Zum Artikel (SZ Plus)

Sie ist dann mal weg. Eine 72-jährige Italienerin wandert von Venedig nach Peking, auf den Spuren Marco Polos. Nur hat sie dem so manches voraus. Zum Artikel