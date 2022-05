SZ am Morgen

EU-Ratspräsident Charles Michel (links) und der ukrainische Premierminister Denys Schmyhal suchen am Montag während ihres Treffens in Odessa Schutz in einem Bunker.

Von Kassian Stroh

Krieg in der Ukraine

Erneut Raketenangriffe auf Odessa. Die Küstenstadt ist seit Sonntag Ziel verstärkter russischer Attacken - auch während EU-Ratspräsident Michel dort weilt. Bundestagspräsidentin Bas wirbt für einen raschen EU-Beitritt der Ukraine. Kommissionspräsidentin von der Leyen sendet positive Signale nach Gesprächen in Ungarn über ein Öl-Embargo. Was in der Nacht geschah - ein Überblick. Zum Liveblog

EU-Beitritt: Macron und Scholz bleiben vage. Bei ihrem Treffen in Berlin sichern die Regierungschefs von Deutschland und Frankreich der Ukraine Solidarität zu, legen sich aber nicht auf eine Perspektive fest, was eine Mitgliedschaft in der EU betrifft. Präsident Selenskij hatte sich ein deutlich stärkeres Zeichen erhofft und Scholz für diesen Tag nach Kiew eingeladen. Zum Artikel

EXKLUSIV Rheinmetall: Erste Marder-Panzer wären in drei Wochen fertig. Der Düsseldorfer Rüstungskonzern kann bald die ersten instandgesetzten Panzer liefern. "Wir könnten zum Beispiel mittelfristig insgesamt 100 Marder zur Verfügung stellen, die ersten wären in drei Wochen fertig", sagt der Vorstandsvorsitzende Armin Papperger. Auch eine engere Zusammenarbeit mit Krauss-Maffei Wegmann hält er für denkbar. Zum Interview (SZ Plus)

Habeck sichert Raffinerie-Mitarbeitern Hilfe zu. Der Wirtschaftsminister besucht die Anlage im brandenburgischen Schwedt, die wie keine zweite für die Abhängigkeit von Erdöl aus Russland steht: Sie bezieht es nicht nur von dort, sie gehört sogar einem Ölriesen aus Putins Reich. Nun versucht Habeck, den Mitarbeitern die Angst vor den Folgen des geplanten Embargos zu nehmen. Zum Artikel (SZ Plus)

Debatte über Besteuerung: Wegen der hohen Energiepreise kassieren Firmen Milliarden

Was heute wichtig ist

Johnson verspricht sieben "super" Gesetzesinitiativen. Mit der "Queen's Speech", die diesmal aber nicht von der Königin, sondern von Kronprinz Charles verlesen wird, wird in Großbritannien an diesem Dienstag die neue Parlamentssaison eröffnet. Für diese kündigt der schwer kritisierte Premierminister Johnson ein paar vage Gesetzideen als "super seven" an. Gegen die Opposition ist derweil eine Kampagne im Gang. Zum Artikel

Großbritannien will offenbar Nordirland-Protokoll aufgeben. Der Brexit-Streit könnte neu aufflammen: Laut einem Medienbericht plant die britische Außenministerin Truss, die Zollregelungen mit der EU für Nordirland aufzukündigen. Die Situation, heißt es aus dem Ministerium, sei "sehr ernst". Zum Artikel

1,5-Grad-Schwelle könnte bis 2026 erstmals überschritten werden. Das bisher wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen war 2016. Die Weltorganisation für Meteorologie warnt nun: Der nächste Hitzerekord könnte kurz bevorstehen, bereits in den kommenden fünf Jahren könnte die kritische Marke der Erderwärmung übertroffen werden. Zum Artikel

Marcos-Dynastie vor Rückkehr an die Macht auf den Philippinen. Ferdinand Marcos Jr., der Sohn des einstigen Diktators, dürfte die Präsidentschaftswahl in dem asiatischen Inselstaat gewonnen haben. Im Wahlkampf setzte er auf Tiktok und Youtube - und auf junge Wähler, die keine Erinnerung haben an das grausame Regime seines Vaters. Zum Artikel

Ministerin Lambrecht in Erklärungsnot. Ein Sprecher der Verteidigungsministerin räumt ein, dass ihr Sohn in einem Regierungshubschrauber mitgeflogen ist, weist aber den Vorwurf zurück, die Familie habe die Maschine für rein private Zwecke genutzt. Zum Artikel

Marilyn wechselt für 195 Millionen Dollar den Besitzer. Es ist eine Ikone der Pop Art: Bei Christie's in New York ist die blaue "Marilyn" von Andy Warhol versteigert worden - zum höchsten Preis, den je ein Kunstwerk des 20. Jahrhunderts erzielt hat. Für mehr Geld unter den Hammer kam bisher lediglich das Gemälde "Salvator Mundi" von Leonardo da Vinci. Zum Artikel

Infektiologin Addo erwartet Rückkehr der Maskenpflicht. Eben erst haben die letzten Bundesländer die Maskenpflicht abgeschafft, nun rechnet die Expertin damit, dass sie im Herbst wieder eingeführt werden könnte. Die Inzidenz steigt derweil auf 523. Corona-Meldungen im Überblick

Mordverdächtiger und Justizbeamtin nach Ausbruch gefasst. Vor eineinhalb Wochen ist ein Häftling aus einem Gefängnis im US-Bundesstaat Alabama verschwunden, offenkundig mit einer Gefängniswärterin an seiner Seite. Nun sind beide gefasst worden - nach einer turbulenten Verfolgungsjagd. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages

Bester Dinge

Beste Büste. Ein Marmorkopf aus einem Second-Hand-Laden im texanischen Austin entpuppt sich als wertvolle antike Skulptur - mit deutscher Vergangenheit. Zum Artikel