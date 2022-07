SZ am Morgen

Auf deutschen Intensivstationen liegen derzeit mehr als doppelt so viele Corona-Patienten wie vor einem Jahr - und das trotz großer Personalnot.

Von Leopold Zaak

Was heute wichtig ist

55 Prozent der Intensivstationen müssen Leistungen reduzieren. Mitten in der Corona-Sommerwelle schlägt die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) wegen Personalengpässen durch Erkrankungen Alarm: Auf den Intensivstationen liegen mehr als doppelt so viele Covid-Patienten wie im vergangenen Sommer. Die Notfallversorgung sei zwar gesichert, sagt Divi-Chef Marx, doch in 32 Prozent der Intensivstationen sei nur noch eingeschränkter Betrieb möglich. Zum Artikel

Konservative Parteien triumphieren bei Oberhauswahl in Japan. Die Regierungspartei LDP erreicht mit ihrem kleineren Koalitionspartner Komeito und zwei rechten Oppositionsparteien eine Zweidrittelmehrheit. Nun wollen sie Japans pazifistische Verfassung ändern. Das war ein Traum des ermordeten Ex-Premiers Abe. 77 Jahre nach der Kapitulation des kaiserlichen Japans als Aggressor des Zweiten Weltkriegs wird es immer wahrscheinlicher, dass das Nachkriegs-Japan bei militärischen Konflikten wieder mit Kriegsmitteln reagieren darf. Zum Artikel

Weltbevölkerung wächst immer langsamer. Erstmals seit 1950 lag die Wachstumsrate 2020 unter einem Prozent pro Jahr. Dennoch wird wohl schon im November die Marke von acht Milliarden Menschen erreicht. Für 2030 sagen die Forscher 8,5 Milliarden Menschen auf dem Planeten voraus, für 2050 9,7, bevor es 2080 eine Spitze von 10,4 Milliarden Menschen geben soll, die den Schätzungen zufolge bis etwa 2100 bleibt. Zum Artikel

Wie therapiert man eine ganze Region? Vor einem Jahr hat die Flut im Westen Deutschlands Tausende Menschen traumatisiert. Die Ärztin Katharina Scharping gibt Betroffenen im Ahrtal psychologische Hilfe. Ein Gespräch über das Gehirn im Notfallmodus, Panik - und wie man da wieder rauskommt. Zum Interview (SZ Plus)

Krieg in der Ukraine

Melnyk spricht von "Hassliebe" zu Deutschland. Auch wenn der abberufene Botschafter die deutsche Politik immer wieder scharf kritisiert hat - der Abschied falle seiner Familie und ihm nicht leicht, sagt Melnyk. Die ukrainische Führung will Berichten zufolge Gebiete im besetzten Süden mit einer Million Soldaten zurückerobern und ruft Zivilisten zur Flucht auf. Altkanzler Schröder fordert diplomatische Lösungen und will seine Kontakte zu Putin nicht aufgeben. Zum Liveblog

Gasfluss durch Nord Stream 1 wegen Wartungsarbeiten eingestellt. Im niedersächsischen Rehden steht der größte unterirdische Gasspeicher Europas. Jetzt, wo für etwa zehn Tage lang kein Gas mehr ankommt, ist die Sorge groß, dass der Stillstand nicht nur vorübergehend ist. Besuch an einem Ort, der für die deutsche Naivität bei der Energieversorgung steht; und der entscheiden wird, ob in Deutschland ein Energie-Notfall eintreten wird oder nicht. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Wimbledon-Siegerin Jelena Rybakina wird völlig allein gelassen. Mit dem Ausschluss von Russen und Belarussen wollte man vor dem großen Tennis-Turnier ein humanistisches Zeichen setzen. Nun muss sich aber die für Kasachstan spielende Siegerin dafür rechtfertigen, dass sie in Moskau geboren wurde. Das ist nicht fair. Zum Artikel

Bester Dinge

Tage des Zaubers. Viermal im Jahr steht die Sonne so, dass es in New York den perfekten Sonnenuntergang zu bewundern gibt - genau zwischen den Wolkenkratzer-Reihen. Sind die Götter im Spiel? Oder doch nur Schamanen? Zum Artikel