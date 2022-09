Die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 endet in Ludmin in Mecklenburg-Vorpommern.

Von Oliver Klasen

Krieg in der Ukraine

Auch am Samstag fließt kein Gas durch Nord Stream 1. Der russische Gazprom-Konzern hat die Lieferungen gestoppt, die eigentlich nach einer Wartungspause wieder beginnen sollten. Grund sei ein Öl-Leck in einer Kompressorstation. Nach Ansicht von Experten ist trotz des Lieferausfalls aus Russland die Füllung der deutschen Gasspeicher möglich. Die Regierung in Kiew will Deutschland die Lieferung von ukrainischen Atomstrom anbieten. Zum Liveblog

Ständige Präsenz von Inspektoren soll Sicherheit in AKW gewährleisten. "Wir haben alles gesehen, was ich sehen wollte", sagt der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde nach seinem Besuch in Saporischschja. Die Sorge der Experten um die Anlage ist nach wie vor groß. Ein Teil der IAEA-Delegation, die sich am Donnerstag ein Bild von der Lage an dem Kraftwerk gemacht hat, soll nun permanent vor Ort bleiben. Zum Artikel

Was heute wichtig ist

Deutsche Bahn muss dutzende Strecken sperren. Nach dem tödlichen Unfall von Garmisch-Partenkirchen hat die Bahn 200 000 Betonschwellen überprüft. Das Unternehmen sieht inzwischen den Verdacht erhärtet, dass mit diesen Schwellen etwas nicht stimmt und möglicherweise ein Herstellerfehler vorliegt. Eine interne Liste zeigt, dass im August wegen der Probleme mit den Schwellen bundesweit 47 Abschnitte ganz gesperrt werden mussten und die Züge an 118 weiteren Passagen ihr Tempo teils deutlich verringern mussten. Zum Artikel (SZ Plus)

EU-Ratspräsident: Kommission trödelt beim Kampf gegen hohe Energiekosten. Der Preisanstieg bei Gas und Strom sei "eine Katastrophe", sagt Charles Michel, der seit fast drei Jahren Präsident des Europäischen Rats ist und die Treffen der 27 Staats- und Regierungschefs koordiniert. "Wir haben keinen Tag mehr zu verlieren, wir können uns nicht den Luxus erlauben, weitere Wochen und Monate zu warten", so der frühere belgische Premier. Im SZ-Interview kritisiert er Kommissionschefin von der Leyen, zu der er ein angespanntes Verhältnis hat, und er warnt einzelne europäische Länder vor Alleingängen in der Energiepolitik. Zum Artikel

EXKLUSIV Streit um 17 Milliarden Ökostrom-Guthaben. Seit 1. Juli müssen Bürgerinnen und Bürger keine EEG-Umlage mehr zahlen, der Bund übernimmt die Finanzierung der erneuerbaren Energien. Weil die Strompreise derzeit so hoch sind, hat sich auf dem deutschen Ökostrom-Konto weitgehend unbemerkt eine große Summe angesammelt. Nun verlangt CDU-Fraktionsvize Spahn, die Reserven aufzulösen - um damit Entlastungen zu finanzieren. Das Finanzministerium hält wenig davon. Zum Artikel

Russland verabschiedet sich von Gorbatschow. Um 9 Uhr am Samstag wird der Leichnam des Verstorbenen in der Nähe des Kreml aufgebahrt. Ein Staatsbegräbnis gibt es nicht. Russlands Machthaber Putin bleibt der Trauerfeier fern - und die Bundesregierung ist lediglich durch einen Vertreter der Botschaft vertreten. Zum Artikel

München rüstet sich für eine mögliche Corona-Welle beim Oktoberfest. Die Wiesn wird das Infektionsgeschehen befeuern, darin sind sich Virologen einig. Kliniken und Nahverkehrsbetriebe bereiten sich vor und das Gesundheitsreferat stockt schon einmal die Kontaktnachverfolgung auf. Zum Artikel

BVB gewinnt gegen TSG Hoffenheim. Borussia Dortmund erobert mit einem 1:0-Sieg über Hoffenheim die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga. Torschütze Marco Reus stellt einen Vereinsrekord von Manni Burgsmüller ein. Zum Artikel

