Was heute wichtig ist

Macrons Bündnis verliert absolute Mehrheit. Die Parlamentswahl in Frankreich endet mit einer Niederlage für den Präsidenten. Seine Allianz bleibt stärkste Kraft, braucht aber Partner zum Regieren. Die Rechtsextremen vervielfachen die Zahl ihrer Mandate - und sind nun stärker in der Nationalversammlung vertreten als das Bündnis der bürgerlich-konservativen Republikaner. Die wichtigste Gruppe der Opposition wird die Nupes-Allianz unter der Führung des Linkspartei-Chefs Mélenchon, zu der auch die französischen Grünen, die Sozialisten und die Kommunisten gehören. Zum Artikel

Warum die AfD ihren Parteitag vorzeitig beendete. Attacken gegen den Verfassungsschutz, neue Atomkraftwerke, Abschaffung der Europäischen Zentralbank: In Riesa hat die AfD ihr Programm geschärft, - so sehr, dass es dem Vorstand teilweise zu weit ging. Der Parteitag endete im Streit und wurde abgebrochen, bevor alle Themen behandelt werden konnten. Zum Artikel

Geheimes Neonazi-Netzwerk existierte offenbar jahrelang weiter. Zehn mutmaßlichen Rechtsextremisten, fünf von ihnen aus Bayern, wird vorgeworfen, die seit dem Jahr 2000 verbotene Gruppierung "Blood and Honour" weitergeführt zu haben. Von Montag an müssen sie sich vor dem Landgericht in München verantworten. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Bundesregierung plant Verfassungsschutz-Reform. Mehr unabhängige Kontrolle, keine Online-Durchsuchung: Der deutsche Inlandsgeheimdienst steht vor den größten Veränderungen seiner Geschichte. Die Regierung reagiert damit auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das eine stärkere Trennung von Nachrichtendienst und Polizeiarbeit verlangt. Zum Artikel (SZ Plus)

Einsatzkräfte kämpfen gegen zwei Waldbrände in Brandenburg. Nur etwa 20 Kilometer voneinander entfernt brennen südlich von Berlin zwei große Waldflächen. Der Rauch ist sogar im 100 Kilometer südlich gelegenen Dresden zu riechen. Hunderte Feuerwehrleute sind im Einsatz, einige Straßenzüge in der Kleinstadt Beelitz mussten vorsorglich evakuiert werden. Am Montag könnte sich die Lage etwas entspannen, weil Regen vorausgesagt ist. Entwarnung gibt es aber noch nicht. Zum Artikel

Geheime Dokumente zu Polizeieinsatz bei G-7-Gipfel 2015 aufgetaucht. Kurz vor dem Kurz vor dem Treffen der sieben wichtigen Industrienationen des Westens im bayerischen Elmau werden Informationen über den Polizeieinsatz beim Gipfel von vor sieben Jahren öffentlich. Der bayerische Innenminister Herrmann sieht keinen Grund, das diesjährige Sicherheitskonzept anzupassen. Zum Artikel

Linkskandidat Petro gewinnt Präsidentschaftswahl in Kolumbien. Die Wahl galt schon im Vorfeld als Wendepunkt für Kolumbien: Zwei Außenseiter traten in der Stichwahl gegeneinander an. Nun steht das Ergebnis fest: Der nächste Präsident wird ein Ex-Guerillero. Zum Artikel

Rebellengruppe soll mehr als 100 Menschen in Äthiopien erschossen haben. Augenzeugen berichten, bewaffnete Männer hätten in der Region Oromia auf Angehörige der Volksgruppe der Amharer geschossen. Die Regionalregierung bestätigt die Angriffe, die Rebellengruppe OLA weist die Verantwortung von sich. Zum Artikel

Krieg in der Ukraine

EXKLUSIV RWE-Chef fordert schnellstmögliche Reaktivierung von Kohlekraftwerken. Deutschland sollte dringend mehr Strom aus Kohle erzeugen, um Gas zu sparen, fordert RWE-Chef Markus Krebber. Er rechnet damit, dass Energie noch jahrelang teuer bleibt. Zum Artikel (SZ Plus)

Von der Leyen fordert Ukraine zum Kampf gegen Korruption auf. Die EU-Kommissionspräsidentin verteidigt das Vorhaben, die Ukraine zur Beitrittskandidatin zu machen. Der ukrainische Außenminister sagt, sein Land werde auch bei ausbleibenden Waffenlieferungen weiter gegen Russland kämpfen. Wirtschaftsminister Habeck will mit mehr Kohlestrom den Gasverbrauch der Industrie reduzieren. Zum Liveblog

Folgen des Krieges in der Ukraine: "Die kommenden drei Wochen sind entscheidend": Chef der Hilfsorganisation International Rescue Committee warnt vor Hungerkrise (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages

Bester Dinge

Minze, Miezen und Moskitos. Warum sich Katzen in Katzenminze wälzen, war lange unklar. Jetzt steht fest: Es geht ihnen nicht nur um den Drogenrausch. Zum Artikel