Von Nadja Lissok

Was heute wichtig ist

Lauterbach warnt weiter vor Corona. Ist die Pandemie am Ende? Darüber ist eine Debatte entbrannt. Der SPD-Gesundheitsminister hält sich mit einer klaren Entwarnung zurück - gesteht jedoch ein, dass die Lage sich geändert hat. Zum Artikel

Klima-Volksentscheid in Berlin. Die Hauptstadt soll in nur sieben Jahren sauber sein - das wollen die Aktivisten der Initiative "Berlin 2030 klimaneutral" im März mit einer Abstimmung erzwingen. Als Vorbilder gelten die Studentenstädte im Südwesten: Tübingen, Konstanz und Freiburg. Die Grünen im Senat äußern allerdings Zweifel an der Umsetzung. Zum Artikel

Neuer Posten für Deutschlands Ex-Cyberabwehrchef. Arne Schönbohm führte mehrere Jahre das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Wegen fragwürdiger Russland-Kontakte musste er gehen. Nun versetzt ihn das Innenministerium auf einen gut bezahlten Posten. Er wird Präsident der Bundesakademie für öffentliche Verwaltung (BAköV). Zum Artikel

Russland verbietet Ölexporte an Länder mit Preisdeckel. Präsident Putin will keine Ausfuhr mehr an Länder, in deren Verträgen "direkt oder indirekt der Mechanismus zur Fixierung einer Preisobergrenze eingebaut ist". Auch Deutschland macht bei dem Deckel für russisches Öl mit. Zum Energiekrise-Liveblog

MEINUNG Deutschland muss endlich seine ehrgeizigen Pläne für den Ausbau der Windenergie umsetzen (SZ Plus)

US-Abgeordneter hat sich weite Teile seiner Vita ausgedacht. Bei den Zwischenwahlen war sein Sieg einer der wenigen klaren Erfolge der Republikaner. Nun ist George Santos als Lügner entlarvt. "Ich habe keinen Abschluss einer höheren Schule. Ich schäme mich dafür, und es tut mir leid, dass ich mein Resümee geschönt habe", sagt er. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen