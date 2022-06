Von Oliver Klasen

Was heute wichtig ist

Boris Johnson übersteht Misstrauensvotum. Der britische Premierminister steht seit Monaten in der Kritik, weil in seinem Amtssitz Partys gefeiert wurden. In seiner Partei wurde nun das Quorum für ein Misstrauensvotum erreicht - das Johnson aber überstand. 211 Abgeordnete der konservativen Tories stimmten für Johnson, 148 gegen ihn. Damit kann er vorerst im Amt bleiben. Zum Artikel

Schweden steht vor einer Regierungskrise. Überraschend findet sich das Land in einem eskalierenden politischen Streit wieder, an dessen Ende gar der Rücktritt der sozialdemokratischen Minderheitsregierung stehen könnte. Diesen Schritt hat Premierministerin Andersson für den Fall angekündigt, dass ein Misstrauensvotum gegen ihren Justiz- und Innenminister an diesem Dienstag Erfolg hat. Sollte Schweden danach von einer Übergangsregierung geführt werden, die traditionell wenige Befugnisse hat, müsste das Land seine Nato-Ambitionen wohl vorerst zurückstellen. Zum Artikel

Verfassungsschutz veröffentlicht Jahresbericht. Erstmals fasst der Inlandsgeheimdienst in einer eigenen Kategorie Akteure zusammen, die weder dem Links-, noch dem Rechtsextremismus zuzuordnen sind, aber womöglich Verfassungsgrundsätze außer Kraft setzen oder die Funktionsfähigkeit des Staates beeinträchtigen wollen. Um die AfD geht es diesmal nur am Rande, aber seit der Verfassungsschutz die Partei überwacht, sorgen sich die bürgerlichen Mitglieder um ihre Zukunft. Doch was kümmert das die Radikalen? Über V-Männer, Machtkämpfe und die Enthemmung des Björn Höcke. Zum Artikel

EXKLUSIV Mutterschutz wird oft nicht eingehalten. Bei einer Studie im Auftrag des Deutschen Gewerkschaftsbundes gibt mehr als die Hälfte der befragten Frauen an, wiederholt mehr gearbeitet zu haben als die erlaubten 8,5 Stunden am Tag. Insgesamt zwölf Prozent erbrachten diese Mehrarbeit unfreiwillig - weil ihr Arbeitgeber das von ihnen erwartet habe. Zum Artikel

Bahnvertreter berichtet von 400 überfüllten Zügen am Tag. Viele Menschen nutzen am Pfingsten das Neun-Euro-Ticket. In einer ersten Bilanz heißt es, die Züge seien über das Feiertagswochenende deutlich voller gewesen als in den Vorjahren. Zum Liveblog

DFB-Auswahl trifft in der Nations League auf England. Bundestrainer Flick kündigt vor dem Spiel am Dienstagabend personelle Wechsel an. Bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft rücken allmählich ein paar bekannte Sorgen in den Mittelpunkt: Wer sind die besten Außenverteidiger, wer macht die Tore, was ist mit Sané? Zum Artikel

EXKLUSIV Gianni Infantino wurde 2015 dank der Schweizer Justiz Fifa-Präsident. Damals stürzten die Fußball-Bosse Sepp Blatter und Michel Platini über eine ominöse Zahlung. In dieser Woche müssen die beiden in dieser Sache vor einem Schweizer Strafgericht erscheinen. Der Prozess ist weit mehr als ein Verfahren gegen zwei prominente Ex-Funktionäre, es verdichtet sich darin der vielleicht größte Schweizer Justizskandal. Es zeigt sich eine höchst deliktate Nähe zwischen den Behörden und Infantino. Zum Artikel

Krieg in der Ukraine

Selenskij dringt auf EU-Beitritt. Der ukrainische Präsident schickt einen Sondergesandten nach Berlin, der bei der Bundesregierung für eine Aufnahme des Landes werben soll. Die USA wollen Luxusjets des russischen Milliardärs Abramovich beschlagnahmen. Aus dem Donbass werden intensive Kämpfe gemeldet.Zum Liveblog

EXKLUSIV Russischer Oligarch Usmanow ist schon lange auf dem Radar deutscher Fahnder. Der Milliardär, der als Putin-Unterstützer auf den EU-Sanktionslisten steht, hat sein Luxusleben in Deutschland großteils über Steuerparadiese finanziert. Banken haben seit 2017 Dutzende Male einen Geldwäscheverdacht gemeldet. Doch den Ermittlern ist es bisher in keinem Fall gelungen, eine Anklage zu erreichen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages

Bester Dinge

Tickt sie noch ganz richtig? Eine im Zweiten Weltkrieg verschollene Taschenuhr ist zurück in Bautzen. Sie ist mehrere Millionen Euro wert - und das ist nicht das Ungewöhnlichste an dem mehr als 120 Jahre alten Unikat. Zum Artikel