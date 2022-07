Von Kassian Stroh

Was heute wichtig ist

Italiens Regierung steht vor dem Aus. Bei einer Vertrauensabstimmung im Senat verfehlt Ministerpräsident Draghi die von ihm gewünschte breite Zustimmung deutlich. Zwar gewinnt er mit 95 Ja-Stimmen bei 39 Nein-Stimmen, doch die Regierungsparteien Lega, Forza Italia und die Fünf-Sterne-Bewegung stimmen nicht mit ab. Damit ist es wahrscheinlich, dass Draghi erneut seinen Rücktritt bei Staatschef Mattarella anbietet. An diesem Donnerstag steht eine weitere Vertrauensabstimmung in der Abgeordnetenkammer an, der größeren der beiden Kammern. Zum Artikel

EXKLUSIV "Und plötzlich hat man die Hand am Hintern". Dass Frauen Fußball spielen, ist heute ganz normal? Von wegen! Freizeit- und Nationalspielerinnen, Schiedsrichterinnen und Funktionärinnen berichten über alltäglichen Sexismus, strukturelle Benachteiligung - und Männer, die "Ausziehen! Ausziehen!" rufen. Zum Artikel (SZ Plus)

Deutschland kühlt ab. Nach dem heißesten Tag des Jahres gewittert es in einigen Regionen und die Temperaturen sinken. Aber das wird wohl nicht lange so bleiben. Das Umweltbundesamt dringt darauf, die Städte besser gegen hohe Temperaturen und auch gegen Starkregen zu wappnen. Zum Liveblog

Britisches Unterhaus stimmt für umstrittenen Gesetzentwurf zu Nordirland. Im Oberhaus wird das Vorhaben wohl auf deutlich mehr Widerstand stoßen. Mit dem Gesetz sollen die Brexit-Vereinbarungen zu der britischen Provinz einseitig von der Regierung in London außer Kraft gesetzt werden können. Sollte sie sich damit durchsetzen, dürfte es zu schweren Verwerfungen mit der EU kommen. Zum Artikel

US-Gericht erlaubt Herzschlag-Gesetz in Georgia. Es könne sofort in Kraft treten, urteilen die Richter, und berufen sich auf die umstrittene Abtreibungsentscheidung des Obersten Gerichtshofs. Mit dem Gesetz dürfen Frauen in dem US-Bundesstaat in den meisten Fällen eine Schwangerschaft schon nach wenigen Wochen nicht mehr beenden - nämlich dann, wenn der Herzschlag des Fötus festgestellt worden ist. Zum Artikel

Krieg in der Ukraine

Es fließt wieder Gas durch Nord Stream 1 - aber wie viel? An diesem Donnerstag sind die zehntägigen Wartungsarbeiten an der Pipeline beendet - laut Betreiber kommt in Deutschland bereits Erdgas an. Gazprom kündigt Lieferungen an, die in etwa dem Niveau Anfang Juli entsprechen - doch das ist ungewiss. Nach Berechnungen der USA sind bislang etwa 15 000 russische Soldaten im Krieg gestorben. Außenministerin Baerbock zeigt sich irritiert über die Forderung des sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer, der Krieg solle "eingefroren" werden. Zum Liveblog

Die russische Kriegswirtschaft ist überraschend stark. Die EU-Kommission rechnet mit einem Einbruch der russischen Wirtschaft um bis zu 15 Prozent. Vordergründig entfalten die Sanktionen ihre Wirkung. Doch die Einnahmen aus dem Export von Öl und Gas helfen dem Kreml, wegen der hohen Preise profitiert er finanziell sogar vom Krieg gegen die Ukraine. Zum Artikel (SZ Plus)

Olena Selenska besucht die USA. Die Frau des ukrainischen Präsidenten arbeitet eher im Hintergrund. Sie gibt selten Interviews - und wenn, lenkt sie den Fokus auf die Schwachen. Nun hat sie vor dem Kongress in Washington eine eindringliche Rede gehalten. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen:

Bester Dinge

Flieg, Amelia, flieg! Eine Henne aus dem US-Bundesstaat Vermont wird nach einem kleinen Ausflug von ihren Besitzern nach einer berühmten amerikanischen Feministin benannt. Ist das eine gute Idee? Zum Artikel