Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach legt beim Besuch eines Impfzentrums in Schwerin Anfang Januar selbst Hand an.

Von Kassian Stroh

Was heute wichtig ist

Lauterbach verteidigt Werben für zweiten Booster. Es sei "nicht falsch, wenn ich auch Jüngeren mit sehr vielen Kontakten empfehle, nach Rücksprache mit dem Hausarzt die 4. Impfung zu erwägen", schreibt der Bundesgesundheitsminister auf Twitter. Die Ständige Impfkommission (Stiko) hingegen hält drei Impfungen für ausreichend, erwägt nach Informationen der Süddeutschen Zeitung aber, die Altersgrenze für die zweite Auffrischungsimpfung auf 60 Jahre zu senken. Zum Artikel (SZ Plus)

Deutschland muss sich zum Wochenbeginn auf Hitze einstellen. Am Montag steigen die Temperaturen in großen Teilen des Landes auf mehr als 30 Grad, am Dienstag wird es noch heißer. In Großbritannien könnte der Temperaturhöchstwert geknackt werden, in Portugal und Spanien hingegen wird es wieder ein bisschen kühler. Die Lage bei den Waldbränden in Frankreich verschlimmert sich. Zum Liveblog

Hartes Ringen um Johnson-Nachfolge. An diesem Montag steht die dritte Abstimmungsrunde in der Tory-Fraktion an, fünf Kandidatinnen und Kandidaten sind noch im Rennen. Das Bewerberfeld für das Amt des britischen Premierministers ist so divers wie noch nie. Die Konservative Partei aber droht in einem erbitterten Wahlkampf zu versinken, an dessen Ende es nur Verlierer geben könnte. Zum Artikel

"Systemisches Versagen" der Polizei während Schulmassaker in Texas. Viele Angehörige der getöteten Kinder in Uvalde in den USA fragen sich, ob diese noch leben würden, wenn die Beamten schneller gehandelt hätten. Nun stellt ein Untersuchungsbericht den Einsatzkräften ein verheerendes Zeugnis aus. Zum Artikel

Buschmann will Gewalt gegen Frauen strenger bestrafen. Handelt ein Täter aus rassistischen oder antisemitischen Motiven, wirkt das schon jetzt strafverschärfend. Der Bundesjustizminister plant nun, das Gesetz um "geschlechtsspezifische" und "gegen die sexuelle Orientierung gerichtete" Beweggründe zu ergänzen. Zum Artikel

Krieg in der Ukraine

Selenskij entlässt Geheimdienstchef und Generalstaatsanwältin. Wegen Hochverrats und Kollaboration mit russischen Diensten gebe es Hunderte Strafverfahren gegen Mitarbeiter des Sicherheitsapparats, sagt der ukrainische Präsident. Das werfe ernsthafte Fragen an die Behördenleiter auf. Die wegen einer Protestaktion im russischen Fernsehen bekannte Journalistin Owsjannikowa ist offenbar erneut vorübergehend festgenommen worden. Zum Liveblog

"Auch die Produktion von Grundnahrungsmitteln wäre gefährdet". Klaus Josef Lutz, Baywa-Chef und Präsident des Bayerischen Industrie- und Handelskammertags, fordert eine längere Laufzeit von Atomkraftwerken und kritisiert, Deutschland sei angesichts der drohenden Energiekrise planlos. "Wenn kein Gas mehr aus Russland kommt, wird der nächste Winter äußerst hart und die Produktionseinbrüche werden immens sein." Zum Interview (SZ Plus)

"Zeitenwende" bedeutet mehr als Aufrüstung. Die freiheitlichen Demokratien sollten ihr Verständnis von globaler Zusammenarbeit überdenken - und mehr Solidarität wagen, nicht nur, aber auch aus eigenem Interesse. Ein Gastbeitrag von Gesine Schwan. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen:

Bester Dinge

400 Meter Tischlänge, 1000 Stühle. Ein Pariser ist genervt von der Anonymität unter den Nachbarn - und holt sie alle an einen Tisch. Einen sehr langen Tisch. Zum Artikel