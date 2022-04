Von Kassian Stroh

Was heute wichtig ist

Bundestag entscheidet über Impfpflicht. An diesem Donnerstag sollen die Abgeordneten beschließen, ob es in Deutschland bald eine allgemeine Impfpflicht gegen Covid-19 geben wird. Doch bevor darüber abgestimmt werden kann, muss erst einmal darüber abgestimmt werden, wie über die Impfpflicht abgestimmt werden soll, genauer: in welcher Reihenfolge. Denn selbst das ist umstritten bei diesem Thema - und zugleich die womöglich entscheidende Frage. Zum Artikel

Die größte Katastrophe seit Wuhan. Die meisten Chinesen waren stolz auf das Corona-Management der Regierung in Peking - bis Omikron kam. Nun explodieren die Fallzahlen, zum ersten Mal seit mehr als einem Jahr sterben im Land wieder Menschen an dem Virus. Und allein in Shanghai sind 26 Millionen Einwohner eingesperrt. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Maskendeal über CSU-Kanäle brachte wohl Millionenprofit. Die Schweizer Handelsfirma Emix soll kurz nach Beginn der Pandemie beim Verkauf von Masken an mehrere Gesundheitsministerien in Deutschland 300 Millionen Euro Gewinn gemacht haben. Das Besondere an diesen Geschäften: Sie waren vor allem über CSU-Kontakte zustande gekommen. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Linke gegen Sondervermögen für die Bundeswehr. Die geplanten 100 Milliarden Euro sollten stattdessen "für Energiesicherheit, Energiesouveränität und ökologische Transformation" eingesetzt werden - das schlagen führende Regierungsvertreter der Partei aus Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Bremen in einem Papier vor, das sie an diesem Donnerstag vorlegen. So sollen etwa eine "vorübergehende Gaspreisdeckelung" auf dem Niveau von 2021 und eine Verdoppelung der Mittel für den öffentlichen Nahverkehr finanziert werden. Zum Artikel

EXKLUSIV AfD will eigene Abgeordnete mit Sanktionsliste bändigen. Die AfD im Bundestag greift zu neuen Mitteln, um mehr Fraktionsdisziplin zu erreichen. Parlamentariern der Partei drohen Geldstrafen von bis zu 5000 Euro, Redeverbote oder gar der Fraktionsausschluss, wenn sie gegen interne Normen verstoßen. Zum Artikel

Bayern unterliegt Villareal. Im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League verlieren die Münchner in Spanien mit 0:1. Das sei "verdient" gewesen, sagt Trainer Nagelsmann. Für ihn und seine Mannschaft ist die beste Nachricht, dass das Ergebnis nicht höher ausfällt. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Krieg in der Ukraine

Selenskij spricht von Tausenden vermissten Ukrainern. Nach den Gräueltaten in Butscha rechnet der ukrainische Präsident damit, dass weitere Leichen gefunden werden. Botschafter Melnyk widerspricht der Aussage von Verteidigungsministerin Lambrecht, wonach Deutschland auf Wunsch der Ukraine Waffenlieferungen geheim halte. Bund und Länder beraten, wer für die Versorgung von Kriegsflüchtlingen aufkommt. Zum Liveblog

Diplomat Melnyk verteidigt seine harten Worte. Was müsse nach dem Massaker von Butscha noch passieren, damit sich Deutschland zu schärferen Sanktionen und Waffenlieferungen entschließe, fragt der ukrainische Botschafter in Berlin. In der Talkshow "Maischberger" rechtfertigt er seine mitunter sehr undiplomatischen Äußerungen: Die Ukraine sei nun mal in einer Notlage, die für Außenstehende schwer nachzuvollziehen sei. Zur TV-Kritik

Bester Dinge

Duftes Bild. Rosen, Jasmin und dazu eine Spur Katze: Besucher des Prado in Madrid können jetzt auch olfaktorisch in einen Klassiker abtauchen. Zum Artikel