Blick auf Köln: Entlang des Rheins könnten die Temperaturen in die nähe des deutschen Hitzerekords von 2019 steigen.

Von Leopold Zaak

Deutschland erwartet den heißesten Tag des Jahres. Im Südwesten und Westen hält der Deutsche Wetterdienst bis zu 40 Grad für möglich. Entlang des Rheins könnte sogar der Hitzerekord gebrochen werden. In Spanien und Portugal wüten seit mittlerweile zehn Tagen schwere Waldbrände. Auch in anderen Teilen Europas leiden die Menschen unter den warmen Temperaturen. Zum Liveblog

Pegasus-Spähsoftware wird noch immer in Dutzenden Staaten eingesetzt. Vor einem Jahr veröffentlichte eine internationale Gruppe von Journalisten ihre Erkenntnisse darüber, wie der mächtige Handy-Trojaner der israelischen Firma NSO Group etwa gegen Menschenrechtler, Journalistinnen und Oppositionelle in verschiedenen Ländern eingesetzt wurde. In Deutschland verweigert die Bundesregierung bisher den Auskünfte zur Nutzung der Software. Zum Artikel (SZ Plus)

Umweltkonferenz diskutiert über Kosten bei Schäden durch den Klimawandel. Beim Petersberger Klimadialog in Berlin argumentieren Vertreter von Entwicklungsländern, dass sie besonders unter den Auswirkungen der Klimakrise leiden, zur Erderwärmung aber fast nichts beigetragen haben. Die Bundesregierung plant einen sogenannten Klimarisiko-Schutzschirm. Zum Artikel

Al-Sisi bietet Deutschland Energiepartnerschaft an. Die Energiekrise sei eine internationale Krise, sagt der ägyptische Präsident bei einem Auftritt mit Bundeskanzler Scholz. Ägypten sei bereit, "alles anzubieten", um Gas zu den "Freunden in Deutschland" zu liefern, um die Folgen zu lindern. Scholz möchte nicht nur Gas aus Ägypten, sondern auch Wasserstoff. Demnächst könnten darüber konkrete Vereinbarungen getroffen werden. Zum Artikel

SPD-Energiepolitikerin will Belohnungen für Energiesparer. Jede Gas-Einsparung solle als Bonus zusätzlich belohnt werden, sagt die energiepolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion Nina Scheer. Um Preissteigerungen entgegenzuwirken und Mangel vorzubeugen, sei Energiesparen das "Gebot der Stunde". Grünen-Fraktionschefin Dröge fordert angesichts der hohen Energiepreise ein weiteres Entlastungspaket, das sozial gestaffelt sein solle. Zum Artikel

Sunak gewinnt auch dritte Abstimmung um Johnson-Nachfolge in Großbritannien. Bei der dritten Abstimmungsrunde in der Tory-Fraktion erhält der ehemalige Finanzminister 115 von 357 Stimmen. Dahinter landen die Handels-Staatssekretärin Mordaunt (82) und Außenministerin Truss (71). Die Abgeordnete Badenoch (58) sichert sich den vierten Platz. An diesem Montag findet die nächste Runde statt. Der Außenpolitiker Tugendhat scheidet aus. Derweil übersteht die britische Regierung wie erwartet eine von ihr selbst angesetzte Vertrauensabstimmung. Zum Artikel

Nachfolger für Neun-Euro-Ticket könnte Ende des Jahres kommen. Verkehrsminister Wissing stellt ein vergünstigtes Angebot im Nahverkehr ab dem Herbst in Aussicht. Sobald Daten zum Neun-Euro-Ticket vorliegen, die bei der Bewertung helfen sollen, könnte es schnell gehen, so der FDP-Politiker. Zum Artikel

Corona bedroht Chinas Aufschwung. Chinas Null-Covid-Strategie mit Massentests und Lockdowns könnte die gerade erst begonnene wirtschaftliche Erholung stoppen. Die Immobilienbranche schrumpft, die Jugendarbeitslosigkeit wächst, viele haben Angst vor einer Finanzkrise. Zum Artikel

Krieg in der Ukraine

Selenskij will Dutzende Geheimdienstoffiziere entlassen. Der ukrainische Präsident stellt eine Revision der gesamten Geheimdienstarbeit in Aussicht. Russland droht im Fall einer Wiederaufnahme von Friedensgesprächen mit "völlig anderen Bedingungen" als noch im März. Die russischen Streitkräfte bombardieren ukrainischen Angaben zufolge in der Nacht weiter Städte im gesamten Land. Der ehemalige Bundesinnenminister Otto Schily (SPD) wirft Teilen Deutschlands Kriegsverherrlichung vor. Zum Liveblog

Wo steckt eigentlich diese Turbine? Ob bald wieder Gas durch Nord Stream 1 fließt, soll auch von einer 20 Tonnen schweren Gasturbine aus Deutschland abhängen. Aber wo ist sie und wann ist sie wieder einsatzbereit? Zum Artikel

Againifer. Jennifer Lopez und Ben Affleck haben 18 Jahre nach ihrer Entlobung in einer Kapelle in Las Vegas geheiratet. Davon können sich alle Liebes-Ernüchterten ein Scheibchen abschneiden. Zum Artikel