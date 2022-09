Gazprom-Logo an Moskauer Tankstelle: Die EU will die Preise deckeln, die der Konzern für seine Gaslieferungen verlangen kann.

Von Kassian Stroh

Energiekrise

EXKLUSIV EU-Kommission skizziert Plan für Gaspreis-Deckel. Hauptziel eines Preisdeckels sei es, Russlands Einnahmen zu schmälern und die Energie-Notierungen in Europa berechenbarer zu machen, heißt es in einem Diskussionspapier der Behörde. Es sieht zwei Optionen vor: Die EU könnte per Gesetz verbieten, für russisches Pipeline-Gas mehr als einen von ihr bestimmten Preis zu zahlen. Oder die Mitgliedstaaten gründen eine gemeinsame Einkaufsplattform, um ihre Verhandlungsposition gegenüber dem Lieferanten Gazprom zu stärken. Zum Artikel (SZ Plus)

Neuer Konflikt um Atomenergie in der Koalition. Wirtschaftsminister Habeck (Grüne) will zwei süddeutsche Atommeiler bis längstens April 2023 als Notreserve behalten. Eine echte Laufzeitverlängerung der AKW schließt er aus. FDP-Chef Lindner dagegen fordert den Weiterbetrieb von drei Kraftwerken - bis mindestens 2024. Zum Artikel

Frankreich und Deutschland wollen sich gegenseitig helfen. Beide Länder wollen in der Energiekrise eng zusammenarbeiten, wie der französische Präsident Macron nach einer Videokonferenz mit Bundeskanzler Scholz mitteilt. Außerdem befürworten sie eine Abgabe für Übergewinne auf europäischer Ebene. Zum Artikel

Was heute wichtig ist

Club of Rome veröffentlicht neuen Umweltreport. Der vor 50 Jahren erschienene Bericht "Die Grenzen des Wachstums" gilt als einflussreichste Publikation zur drohenden Überlastung der Erde. Wenn sich die globale Wirtschaftsweise nicht ändere, brächen Ökonomie und Ökologie zusammen, warnte die Forschergruppe damals. Nun hat sie "Earth for All" vorlegt. Dessen Botschaft: Es ist noch nicht zu spät, mit diversen Maßnahmen wäre eine lebenswerte Zukunft der Menschheit möglich. Zum Artikel

Linke plant "heißen Herbst" - Testlauf in Leipzig. Die Linke mobilisiert in Leipzig Tausende zu einer Demo gegen die Krisenpolitik der Bundesregierung. Auf der anderen Straßenseite protestieren Rechtsextreme, die gemeinsame Sache machen wollen. Gregor Gysi betont, mit "diesem rechten Gesocks" nichts zu tun zu haben. Zum Artikel (SZ Plus)

Ukraine berichtet von Dutzenden Angriffen im Donbass. An acht Orten seien russische Attacken abgewehrt worden, behauptet die ukrainische Militärführung. Präsident Selenskij warnt, das notabgeschaltete Atomkraftwerk Saporischschja stehe zum zweiten Mal "nur einen Schritt von einer Strahlenkatastrophe entfernt". Laut einem Zeitungsbericht kauft Russland Munition in Nordkorea. Zum Liveblog

Piloten der Lufthansa wollen erneut streiken. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit ruft für Mittwoch und Donnerstag zum Ausstand auf, sollten sich der Konzern und sie nicht vorher annähern. Bei der Frachtlinie Lufthansa Cargo sollen die Piloten auch am Freitag die Arbeit niederlegen. Zum Artikel

Maskenpflicht in Flugzeugen fällt weitgehend. Die Vorschrift sollte eigentlich auch im neuen Infektionsschutzgesetz stehen, das von Oktober an gelten soll. Doch nun will die Ampelkoalition sie aus dem Gesetzentwurf streichen. Dafür hat sich die FDP eingesetzt, auch die Luftfahrtbranche hat gegen die Maskenpflicht protestiert. In Fernzügen, Kliniken und Pflegeheimen sowie in Arztpraxen soll jedoch künftig bundesweit eine FFP2-Maske getragen werden müssen. Zum Artikel

VW-Konzern will Porsche an die Börse bringen. Europas größter Autohersteller will so zusätzliche Geldquellen erschließen und mit den Einnahmen weitere Milliarden-Investitionen tätigen. Als Zeitpunkt strebt das Unternehmen Ende September oder Anfang Oktober an. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Bester Dinge

Die Klappleiter als Karriereleiter. An einer kalifornischen Schule hat ein Mann einen beeindruckenden Karriereweg vorzuweisen: vom Hausmeister bis zum Schuldirektor. Zum Artikel