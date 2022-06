In dem Einkaufszentrum in Krementschuk sollen sich während des Raketenabgriffes mehr als 1000 Menschen befunden haben.

Von Kassian Stroh

Was heute wichtig ist

Krieg in der Ukraine: Entsetzen nach Raketenangriff auf Einkaufszentrum mit mehreren Toten. Die G-7-Staaten sprechen von einem Kriegsverbrechen, US-Präsident Biden verurteilt den Beschuss als "grausam". In dem Einkaufszentrum in Krementschuk im Nordosten der Ukraine sollen sich mehr als 1000 Menschen aufgehalten haben. Die Zahl der Todesopfer ist über die Nacht auf mindestens 16 gestiegen, viele Menschen werden noch vermisst. Am Dienstag will der UN-Sicherheitsrat über den Angriff reden. Zum Liveblog

Nato-Gipfel in Madrid beginnt. Es wird das wichtigste Spitzentreffen des Verteidigungsbündnisses seit 20 Jahren: An diesem Dienstag treffen die Staats- und Regierungschefs der 30 Nato-Mitglieder in Madrid ein. Bis zum Donnerstag haben sie viel zu besprechen - unter anderem den Umgang mit Russland, die Unterstützung für die Ukraine, ein neues strategisches Konzept, den Streit über die Aufnahme Schwedens und Finnlands sowie ihre Militärausgaben. Ein Überblick. Zum Artikel

Weitere Omikron-Booster stehen in Aussicht. Die Firmen Biontech und Pfizer stellen zwei neue Impfstoff-Kandidaten gegen das Coronavirus vor. Die ersten Ergebnisse wecken Hoffnung, doch wie gut die Präparate auch vor den neuesten Mutanten schützen, ist noch unklar. Zum Artikel

Berlin riskiert Blockade beim Klimaschutz. An diesem Dienstag treffen sich die EU-Umweltminister, um sich auf eine Position zum Emissionshandel zu verständigen. Doch die Bundesregierung gefährdet eine Einigung wegen ihrer harten Linie bei einem verwandten Projekt: Sie will einen neuen Hilfsfonds stutzen, der ärmere Bürger in Europa beim Energiesparen unterstützen soll. Zum Artikel

Mehr als 40 Menschen tot in Lastwagen in Texas aufgefunden. Die Leichen wurden in einem zurückgelassenen Transporter in San Antonio entdeckt. Vermutlich handelt es sich um in die USA Geflüchtete. Die Polizei sucht nach dem Fahrer des Sattelzugs. Zum Artikel

Umstrittene Änderung der Brexit-Regeln nimmt erste Hürde. Das Parlament in London spricht sich in einer Abstimmung für die einseitige Änderung des sogenannten Nordirland-Protokolls aus. Die EU droht bereits mit Konsequenzen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages

G-7-Gipfel in Elmau

Gipfel soll mit Bekenntnis zum Klimaschutz enden. Am Mittag gehen die Regierungschefs der G 7 in Elmau auseinander, mit Spannung wird ihre Abschlusserklärung erwartet. Einem Bericht zufolge wollen sie darin an ihrem Ziel festhalten, die Erwärmung der Erde auf 1,5 Grad zu begrenzen. Zuvor hatten Klimaschützer die bisherigen Ergebnisse des Gipfels kritisiert. Der Überblick. Zum Liveblog

"So stellt man sich Deutschland bei den Simpsons vor". Nach dem von Trachtlern und Gebirgsschützen gesäumten Empfang der Gäste des G-7-Gipfels hagelte es Kritik an der zur Schau gestellten Bayernfolklore. Die ist aber tief verwurzelt, und so mancher, der sie beseitigen wollte, hat sich daran schon die Zähne ausgebissen. Zum Artikel (SZ Plus)

Bester Dinge

Bier formte diesen Tisch. Eine Schweizer Designerin hat Möbel aus Abfallprodukten von Brauereien entworfen. Recycling kann so berauschend sein! Zum Artikel