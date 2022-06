Von Oliver Klasen

Was heute wichtig ist

Linksbündnis fast gleichauf mit Macron-Lager. In Runde eins der Parlamentswahl in Frankreich sinkt die Wahlbeteiligung auf ein Rekordtief. Sowohl das Bündnis des Präsidenten als auch die Allianz des linken Jean-Luc Mélenchon kommen auf knapp 26 Prozent der Stimmen. Der rechtsextreme Rassemblement National wird drittstärkste Kraft. Genau wie bei der Präsidentschaftswahl ist aber auch diesmal erst der zweite Wahlgang entscheidend. Zum Artikel

US-Senat einigt sich auf Vorschläge zum Waffenrecht. Geplant ist zum Beispiel eine intensivere Überprüfung von potenziellen Waffenkäufern im Alter von unter 21 Jahren. Der Vorschlag der jeweils zehn demokratischen und republikanischen Senatoren bleibt allerdings weit hinter den Forderungen von Präsident Biden und anderer Demokraten zurück. So ist etwa ein Verbot von Sturmgewehren nicht vorgesehen. Zum Artikel

MEINUNG Waffenrecht in den USA: Eine Einigung, die den Namen "Reform" nicht verdient

Enttäuschung für die AfD bei Kommunalwahl in Sachsen. Zur Landratswahl hatte sich die Partei gute Chancen ausgerechnet, weil viele altgediente CDU-Landräte in den Ruhestand gehen. Nun holten die AfD-Kandidaten vielerorts zwar zweistellige Ergebnisse - für einen Sieg im ersten Anlauf reicht es jedoch in keinem Landkreis. Zum Artikel

EXKLUSIV Kirchen fürchten EU-Regeln zu Nachhaltigkeit. Im Februar hat die EU-Kommission die grüne Taxonomie beschlossen, die wirtschaftliche Aktivitäten nach ihrer Klimafreundlichkeit klassifiziert. Das soll Greenwashing unterbinden, also die Unsitte, dass Firmen oder Investmentfonds sich ökologischer darstellen als sie sind. Nun fordern kirchliche Gruppierungen in einem Brief an Kommissionspräsidentin von der Leyen eine soziale Taxonomie. Ihre Sorge: Wenn die EU regelt, was grün ist, nicht aber, was sozial ist, könnten Anleger, die nachhaltig investieren wollen, ihr Geld lieber in Öko-Fonds stecken als in Fonds, die soziale Aktivitäten finanzieren. Zum Artikel

Krieg in der Ukraine

Amnesty wirft Russland Einsatz von Streumunition in Charkiw vor. Bei Angriffen mit den tückischen Bomben sollen zahlreiche Zivilisten getötet worden sein, berichtet die Menschenrechtsorganisation. Laut US-Militärexperten bereitet sich Russland auf einen Krieg bis mindestens Oktober vor. Der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko erhofft sich von einem möglichen Besuch von Kanzler Scholz weitere Unterstützung. Zum Liveblog

Friedensforscher warnen vor atomarem Wettrüsten. Fast 13 000 atomare Sprengköpfe zählt das Stockholmer Institut Sipri, 375 weniger als im Vorjahr - aber nur, weil die USA und Russland alte Waffen ausrangierten. Der Trend weise erstmals seit Ende des Kalten Kriegs in eine andere Richtung. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages

Bester Dinge

Ganz große Holzklasse. Es gehört zu den Rätseln der Geigenbau-Historie, bei wem der berühmte Antonio Stradivari in die Lehre ging. Anhand von Jahresringen im Holz könnte es nun gelöst werden. Zum Artikel