Von Kassian Stroh

Krieg in der Ukraine

EXKLUSIV Wie die Bundesregierung die Folgen eines Gas-Lieferstopps abfangen könnte. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hat einen Plan entwickelt, der Pleiten verhindern und Jobs retten soll, falls kein russisches Gas mehr nach Deutschland kommt. Er würde die Bundesregierung einen zweistelligen Milliardenbetrag kosten und sieht Entschädigungen für Umsatzausfälle und mehr Kurzarbeit vor. Zum Artikel (SZ Plus)

Europäische Union: Die größten Streitpunkte beim geplanten Ölembargo

Selenskij: Mehr als 2000 Raketenangriffe seit Kriegsbeginn. Der ukrainische Präsident berichtet zudem von knapp 2700 Angriffen der russischen Luftwaffe. US-Geheimdienstinformation sollen laut einem Medienbericht beim Versenken der Moskwa geholfen haben. Außenministerin Baerbock werde demnächst nach Kiew reisen, kündigt Kanzler Scholz an. Zum Liveblog

Die Briefeschreiber im Gespräch. In den vergangenen Tagen wurde in Form offener Briefe über die Frage von Waffenlieferungen an die Ukraine debattiert. In der Talkrunde bei Maybrit Illner treffen nun Befürworter und Gegner aufeinander - und SPD-Generalsekretär Kühnert findet sich unerwartet in der Rolle des verständnisvollen Übervaters wieder. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute wichtig ist

Linkes Lager schließt historisches Bündnis zur Parlamentswahl. Jean-Luc Mélenchon will Premierminister in Frankreich werden und ist seinem Ziel nun einen Schritt näher: Auch die Sozialisten stimmen einem Linksbündnis zu. Zur Wahl im Juni tritt die Partei von Präsident Macron unter einem neuen Namen an: Renaissance. Zum Artikel

Deutscher Astronaut Maurer ist wieder auf der Erde. Für 6.43 Uhr war die Landung angekündigt, eine Minute später war er dann da: Matthias Maurer ist nach einem halben Jahr auf der Internationalen Raumstation zurück auf der Erde. Zum Artikel

Jean-Pierre folgt auf Psaki als Biden-Sprecherin. Wechsel im Weißen Haus: Karine Jean-Pierre ist die erste schwarze Frau auf dem Posten der Regierungssprecherin. Jen Psaki soll laut Medienberichten einen neuen Job als Moderatorin beim Nachrichtensender MSNBC in Aussicht haben. Zum Artikel

Zwei Männer greifen in Israel Passanten an - mindestens drei Tote. Die Tat ereignet sich in der streng religiösen Ortschaft Elad östlich von Tel Aviv und ist Teil einer Serie von Anschlägen, bei denen seit Ende März 17 Menschen getötet wurden. Die islamistische Hamas begrüßt die Tat und droht mit weiteren Terrorakten. Zum Artikel

Frankfurt steht im Finale der Europa League. Der 1:0-Sieg ist kein ganz großes Europacup-Drama, das tut der großen Feier der Fans aber keinen Abbruch. Die Eintracht profitiert von einem frühen Platzverweis für West Ham United und steht nun im Finale in Sevilla. Zum Artikel

Zweites Halbfinale der Europa League: RB Leipzig verliert 1:3 gegen Glasgow Rangers und scheidet aus

Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 553. Das Robert-Koch-Institut meldet am Freitag gut 85 000 Neuinfektionen. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA rechnet mit der Zulassung von Omikron-Impfstoffen bis September. Corona-Meldungen im Überblick

Weitere wichtige Themen des Tages

Bester Dinge

Gesucht: Hauptmann von Köpenick (m/w/d). Der Tourismusverein Treptow-Köpenick hat die Rolle des uniformierten Gauners neu ausgeschrieben und legt dabei nicht nur Wert auf schauspielerisches Talent. Zum Artikel