Donald Trump gerät zunehmend in Bedrängnis. Aus dem näheren Umfeld des einstigen Präsidenten heißt es, das Verfahren bereite ihm Sorgen.

Von Juri Auel

Razzia bei Donald Trump: Top-Secret-Akten im Karton. Das Justizministerium legt seine Gründe für die Razzia auf Donald Trumps Anwesen offen. Das Dokument ist an vielen Stellen geschwärzt. Doch es belegt, dass der Ex-Präsident nun gewaltige Probleme bekommen könnte. Zum Artikel (SZ Plus)

Europas Flüsse trocknen aus. Die Pegelstände in Flüssen wie dem Rhein oder der Loire sind historisch niedrig. Überraschend ist das nicht. Ein Blick auf die vergangenen Jahrzehnte - und die Frage: Was bedeutet das für die Zukunft? Zum Artikel (SZ Plus)

Nach Fischsterben: Langfristige Schäden für Oder befürchtet. Ob der Fluss sich wieder vollständig erholen werde, lasse sich noch nicht sagen, sagt Umweltministerin Lemke. "In der Oder als Ökosystem entstand weit größerer Schaden als das Fischsterben allein." Zum Artikel

EXKLUSIV Fifa und Schweizer Justiz: Der mysteriöse fünfte Mann. Traf sich Gianni Infantino konspirativ mit einem Staatsanwalt, der eigentlich gegen ihn ermitteln sollte? Neue Erkenntnisse stützen diesen Verdacht - sollte er sich bestätigen, brächte es die Schweizer Bundesjustiz in höchste Erklärungsnot. Zum Artikel (SZ Plus)

Macron zu Charmeoffensive in Algier. Frankreich ist auf Hilfe aus Algerien angewiesen - und bekommt in seiner ehemaligen Kolonie Konkurrenz durch Russland, China und die Türkei. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Krieg in der Ukraine

Zahl der arbeitenden Flüchtlinge aus der Ukraine steigt. Die Herausforderungen seien groß, aber man sei bei der Integration der geflüchteten Menschen auf einem guten Weg, sagt Arbeitsminister Heil. Der Putin-Vertraute Medwedew verkündet, auch ein offizieller Verzicht der Ukraine auf einen Nato-Beitritt werde den Krieg nicht beenden. Zum Liveblog

Deutschland will mehr grünen Windstrom aus Dänemark beziehen. Außenministerin Baerbock und ihr dänischer Amtskollege Kofod vereinbaren engere Zusammenarbeit bei Klimaschutz und Sicherheitspolitik. Doch beim Thema Russland gibt es auch Differenzen. Die Dänen wollen einen Stopp von Kurzzeit-Visa für Russen. Zum Artikel