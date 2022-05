Von Kassian Stroh

Was heute wichtig ist

Die deutsche Wirtschaft sorgt sich um ihr China-Geschäft. "Das Szenario einer Bildung von zwei großen Blöcken in der Welt - hier der Westen, da ein östlicher Block unter chinesischer Führung - ist leider kein unwahrscheinliches Szenario mehr", sagt der Präsident des Verbandes der Anlagen- und Maschinenbauer (VDMA), Karl Haeusgen. "Das bedeutet: Das reine Exportmodell vieler unserer Mitglieder ist erheblichen Risiken ausgesetzt." Viele Firmen richteten sich daher neu aus und arbeiteten "an einem Plan B für das China-Geschäft". Zum Artikel (SZ Plus)

US-Notenbank erhöht Leitzins um einen halben Prozentpunkt. Die Währungshüter räumen nun dem Kampf gegen die Inflation Vorrang ein vor dem Ziel, die Konjunktur zu stützen. Für die kommenden Monate sind weitere solche Schritte zu erwarten. Notenbank-Chef Powell weist die Kritik zurück, dass die Wirtschaft angesichts der vielen globalen Konjunkturrisiken und einer zu späten Reaktion der Fed auf die Teuerungswelle zwangsläufig auf eine Rezession zusteuere. Zum Artikel (SZ Plus)

Kommunalwahlen werden zum Test für Premier Johnson. In weiten Teilen Großbritanniens werden am Donnerstag die Gemeinde- und Bezirksräte neu gewählt. Dabei geht es auch um die Zukunft des Premiers. Denn die Briten sind nicht gerade gut zu sprechen auf ihn und seine Regierung. Zum Artikel

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Innenminister Strobl. Der baden-württembergische CDU-Politiker hat zugegeben, ein Schreiben eines Anwalts, der einen hochrangigen Polizisten vertritt, an die Presse weitergegeben zu haben. Gegen den Beamten wird wegen sexueller Belästigung ermittelt. Zum Artikel

WHO-Chef wirft Pharmafirmen "moralisches Versagen" vor. Die Weltgesundheitsorganisation fordert die Hersteller auf, die Preise für Covid-19-Medikamente zu senken. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland sinkt auf 567. Alt-Bundespräsident Gauck hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Zu den Corona-Meldungen

Real Madrid gewinnt dramatisches Halbfinale. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit wenden die Spanier eine Niederlage gegen Manchester City ab - und ziehen mit einem 3:1 ins Finale der Champions League ein. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages

Krieg in der Ukraine

Mehr als 600 000 Kriegsvertriebene suchen Schutz in Deutschland. Von den Geflüchteten sind gut zwei Drittel Mädchen und Frauen. Russland kündigt eine Feuerpause an, damit Menschen das belagerte Stahlwerk in Mariupol verlassen können. Die Ukraine meldet weitere Angriffe auf Bahnanlagen, die USA sollen sie mit Geheimdienst-Informationen bei gezielten Anschlägen auf russische Generäle unterstützt haben. Was in der Nacht geschah - ein Überblick. Zum Liveblog

Umwelthilfe geht gegen LNG-Terminal vor. Entladestationen für Flüssiggas sollen für Deutschland einen wichtigen Schritt zur Abkehr von russischem Gas darstellen. Für ein Projekt vor Wilhelmshaven an der Nordseeküste fordern Umweltschützer nun einen Baustopp: Es zerstöre das Unterwasser-Biotop unumkehrbar und gefährde Schweinswale. Zum Artikel

Bester Dinge

Kommissar Klimawandel. Anhaltende Trockenheit lässt den Pegel des größten Stausees in den USA bedrohlich sinken. Aber wo Wasser schwindet, tauchen andere Dinge auf: zum Beispiel eine Leiche. Zum Artikel