In Highland Park liegen Gegenstände auf einem Gehweg, nachdem ein Schütze bei einer Parade anlässlich des Nationalfeiertags in den USA das Feuer eröffnet hatte.

Von Kassian Stroh

Was heute wichtig ist

Tödliche Schüsse in Chicago: Polizei nimmt Verdächtigen fest. Bei einer Feier zum Unabhängigkeitstag eröffnet ein Schütze von einem Dach aus das Feuer. Er tötet mindestens sechs Menschen und verletzt Dutzende weitere. Nach stundenlanger Suche wird ein 22 Jahre alter Mann aufgegriffen. Und dies war an diesem Tag bei Weitem nicht die einzige Schießerei mit mindestens vier Opfern. Entsprechend laut wird in den USA wieder über Waffengewalt diskutiert. Zum Artikel (SZ Plus)

Studie: Zehntausende Fachkräfte fehlen für Ganztag in Grundschule. In wenigen Jahren wird jedes Grundschulkind ein Recht auf Betreuung auch am Nachmittag haben. Die Bertelsmann-Stiftung hat nun errechnet, dass bis dahin aber bundesweit womöglich mehr als 100 000 Erzieher und Sozialpädagoginnen fehlen. Lediglich in Berlin, Hamburg und Thüringen sei die Situation gut. Zum Artikel

Neuer Skandal um Boris Johnson. Dem Partygate noch nicht final entronnen, steckt der britische Premier bereits im nächsten Schlamassel: Chris Pincher, ein führender Tory-Abgeordneter, tritt zurück, weil er Männern gegenüber übergriffig geworden sein soll - und zwar nicht zum ersten Mal. Johnson hatte ihn erst im Februar befördert, wenngleich auch damals schon Vorwürfe gegen ihn bekannt waren. Zum Artikel (SZ Plus)

Wie Merz die Ampelkoalition vor sich hertreiben will. Um die Debatten im Bundestag zu prägen, hat sich der Fraktionschef von CDU und CSU ein Instrument ausgedacht: den "Leitantrag der Woche". Der wird allerdings nicht von den Fachpolitikern formuliert, sondern kommt aus seinem Büro. In dieser Woche geht es voraussichtlich um das absehbare Reisechaos an den Flughäfen und Fernbahnhöfen. Zum Artikel

Mordserie in Kliniken: Vorgesetzte von Niels Högel bleiben vermutlich straffrei. Aufsehenerregender Beschluss des Landgerichts Oldenburg: Vier ehemalige Kollegen des Krankenhausmörders aus dem Oldenburger Klinikum müssen nicht mit einer Verurteilung rechnen - weil es das Gericht für nicht nachweisbar hält, dass sie vorsätzlich wegschauten. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages

Krieg in der Ukraine

Melnyk soll abgezogen werden. Der ukrainische Botschafter in Deutschland soll noch vor dem Herbst seinen Posten in Berlin verlassen und ins Außenministerium nach Kiew wechseln. Präsident Selenskij fordert, mit dem Wiederaufbau seines Landes nicht auf das Kriegsende zu warten. Vieles müsse unverzüglich getan werden. Zehntausende Häuser seien zerstört und mit Blick auf die Energieversorgung müsse man sich schon jetzt auf den Winter vorbereiten. Zum Liveblog

40 Länder diskutieren über Hilfen für die Ukraine. Im schweizerischen Lugano wird über den Wiederaufbau der Ukraine beraten. Fachleute wie Politiker sind sich sicher: Das Land kann jede Hilfe gebrauchen. Dafür sind Milliarden nötig - womöglich auch von russischen Oligarchen. Zum Artikel

CDU entfacht Debatte über nuklearen Schutzschirm neu. Im Koalitionsvertrag haben sich SPD, Grüne und FDP darauf geeinigt, an der Bereitschaft festzuhalten, dass US-amerikanische Atombomben von Deutschland aus eingesetzt werden können. Nun bringt insbesondere die Union erneut den Gedanken ins Spiel, sich davon unabhängiger zu machen und mit Frankreich einen europäischen Schutzschirm aufzuspannen. Zum Artikel (SZ Plus)

Bester Dinge

Das spricht sich rum. Eine Zweijährige baut Wörter aus Buchstaben-Klötzen - und wird in einen Verein für außerordentlich kluge Menschen aufgenommen. Ihre Eltern müssen nun anders kommunizieren. Zum Artikel