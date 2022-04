Schon länger her, dass es solche Bilder gab: Treffen ukrainischer und russischer Delegationen in Istanbul Ende März.

Von Kassian Stroh

Krieg in der Ukraine

Chancen auf ein schnelles Kriegsende stehen schlecht. Der 9. Mai, der Jahrestag der Kapitulation Deutschlands am Ende des Zweiten Weltkriegs, galt lange als mögliches Datum für ein Ende des Krieges in der Ukraine. Doch je näher das Datum rückt, desto geringer wird die Wahrscheinlichkeit, dass Putin die Gelegenheit zum gesichtswahrenden Rückzug ergreift. Gleichzeitig eskaliert die politische Rhetorik und der Krieg schwappt über die Grenzen, nach Transnistrien und nach Russland selbst. Zur Analyse (SZ Plus)

Lawrow kritisiert Nato, Eisenbahnbrücke in Donezk zerstört. Der russische Außenminister wirft dem westlichen Bündnis vor, durch Hilfen für Kiew das Ende der "Spezialoperation" zu verhindern. Im Osten sprengt die ukrainische Armee eine Eisenbahnbrücke. Ein Pentagon-Sprecher wird emotional. Ein Überblick über die Ereignisse der Nacht. Zum Liveblog

Ungewisse Zukunft der Stiftung zugunsten der Gazprom-Pipeline. Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern hatte 2021 die Stiftung Klima- und Umweltschutz MV gegründet, um US-Sanktionen zu umgehen und die russische Pipeline Nord Stream 2 fertigzubauen. Nun würde Ministerpräsidentin Schwesig die in Verruf geratene Institution am liebsten auflösen. Doch das gehe nicht so einfach, sagt ihr Vorgänger. Zum Artikel (SZ Plus)

Kommentar zur Energieversorgung: Die Deutschen wollten diese Russlandpolitik (SZ Plus)

Warum die deutsche Linke das Autokratische bei Putin nicht sah. Viele Politiker in Deutschland haben die Natur des russischen Regimes vor allem aus einem Grund so lange ignoriert: weil sie in der Nachrüstungsdebatte vor 40 Jahren geprägt wurden, schreibt der Münchner Soziologe Armin Nassehi. Zum Gastkommentar (SZ Plus)

Was heute wichtig ist

EXKLUSIV Neues Vorkaufsrecht für Städte soll Mieterschutz verbessern. In Vierteln mit einem besonders angespanntem Wohnungsmarkt, sogenannten Milieuschutzgebieten, will die Bundesregierung Kommunen besondere Rechte geben, um deren Mietern zu helfen. Soll dort ein Haus verkauft werden, können sie es nach den Plänen von Bauministerin Geywitz künftig vorrangig selbst erwerben. Zum Artikel

Diplomatische Verstimmungen nach Urteil gegen Kavala. Erst bestellt Deutschland den türkischen Botschafter ein, dann die Türkei den deutschen: Die Bundesregierung fordert die Freilassung des wegen der Gezi-Proteste verurteilten Kulturmäzens. Ankara wiederum verbittet sich die Einmischung. Zum Artikel

"Für den Menschen Boris tut es mir leid". Zweieinhalb Jahre Haft: Prominente in Deutschland reagieren mit Anteilnahme auf das Urteil gegen Tennis-Idol Boris Becker. Was Reiner Calmund, Roberto Blanco oder Verona Pooth ihm nun wünschen. Zum Artikel

Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 717. Das Robert-Koch-Institut meldet fast 48 000 weniger Neuinfektionen als vor einer Woche. Für das Corona-Medikament Paxlovid gibt es in einer Studie einen Dämpfer. Zu den Corona-Meldungen im Überblick

Union stolpert auf dem Weg Richtung Europa. Rückschlag für Union Berlin im Rennen um die Europapokalräng: Ausgerechnet gegen den Absteiger SpVgg Greuther Fürth reicht es nur zu einem 1:1 (0:1) - trotz des Treffers von Joker Sven Michel. Zum Artikel

Werder Bremen muss um Aufstieg bangen. Gegen Holstein Kiel liegt der SV Werder zu Hause zwischenzeitlich mit 2:0 in Führung. Eine regelrechte Pechsträhne bringt die Mannschaft am Ende dennoch um den Sieg, sie verliert 2:3. Nun ist fraglich, ob sie es in die erste Liga schaffen wird. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages