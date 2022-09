Samer Mohamad Abdullah soll in Westberlin gelebt und in den Ostteil der Stadt gependelt sein.

Von Kassian Stroh

Was heute wichtig ist

EXKLUSIV Olympia-Attentäter lebte wohl unbehelligt in Berlin. Einer der Palästinenser, die 1972 den Anschlag in München verübten, soll sich 13 Jahre später in West-Berlin aufgehalten haben. Die deutschen Sicherheitsbehörden wussten davon, doch die zuständige Polizei ignorierte den Hinweis. Das zeigen bisher unbekannte Akten. Sie dürften den Spekulationen über einen geheimen Deal der deutschen Regierung mit den palästinensischen Terroristen neue Nahrung geben. Zum Artikel (SZ Plus)

Widerstand auf deutscher Seite gegen das geplante Atom-Endlager wächst. In Nördlich Lägern nahe der deutschen Grenze soll das Schweizer Endlager für radioaktive Abfälle entstehen. Proteste gibt es bei den Eidgenossen kaum, dafür wächst die Wut bei den Deutschen. Ein Besuch auf beiden Seiten des Rheins. Zum Artikel

"Phantom der Oper" wird am Broadway abgesetzt. Seit fast 35 Jahren ist das Musical in New York zu sehen - so lange wie kein anderes. Im Februar aber ist Schluss, die Einnahmen decken die hohen Kosten nicht mehr. Zum Artikel

Deutschland scheidet bei Basketball-EM aus. In einem hochklassigen Spiel verliert die Nationalmannschaft mit 91:96 das Halbfinale gegen Weltmeister Spanien - weh tut vor allem ein vergebener Vorsprung. Am Sonntag spielt Deutschland nun gegen Polen um Platz drei. Nach dem Spiel verkündet Kapitän Schröder, zu den Los Angeles Lakers zurückzukehren. Zum Artikel

In München beginnt wieder eine Wiesn. Nach zwei Jahren Corona-Pause startet an diesem Samstag Punkt 12 Uhr das Oktoberfest. Aber nicht nur wegen der Pandemie ist heuer manches anders. Sexistische Lieder und anstößige Dekorationen verschwinden von der Festwiese, die Küche wird nachhaltiger und veganer, für die schwule und lesbische Community gibt es viele Angebote. Zum Artikel

Krieg in der Ukraine

Gräberfund bei Isjum: Selenskij fordert Reaktion. Die Weltgemeinschaft dürfe nicht zusehen, wie Russland töte und foltere, sagt der ukrainische Präsident. Russland kündigt weitere Angriffe im Osten des Landes an. Die Ukraine bekommt 40 Schützenpanzer über einen Ringtausch mit Griechenland und Deutschland. Zum Liveblog

Bundesregierung unter Druck, Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern. Entsprechende Forderungen sind zuletzt deutlich lauter geworden, Kanzler Olaf Scholz weist sie aber beharrlich zurück. Er ist überzeugt davon, mit sich und mit US-Präsident Biden im Reinen zu sein. Doch das Thema wird ihn weiter beschäftigen. Zum Artikel

Rosneft will gegen "Zwangsenteignung" klagen. Die Treuhandverwaltung von zwei deutschen Tochterfirmen nennt der russische Konzern einen "illegalen" Zugriff auf sein Vermögen. In Deutschland mehren sich die Rufe nach mehr staatlichen Hilfen für Privathaushalte und Unternehmen. Zum Liveblog zur Energiekrise

Weitere wichtige Themen: