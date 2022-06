Von Leopold Zaak

Was heute wichtig ist

Berliner Innensenatorin spricht von "Amoktat eines psychisch beeinträchtigten Menschen". In Berlin fährt ein 29-Jähriger in eine Menschenmenge. Eine Lehrerin auf Klassenfahrt stirbt, mehr als zehn Menschen werden verletzt, unter ihnen auch Schüler. Die Polizei durchsucht die Wohnung des mutmaßlichen Täters. Zum Artikel

EU will Verbrenner-Autos verbieten. Das Europäische Parlament stimmt für ein brisantes Gesetz, das Hersteller zwingt, von 2035 an komplett auf Elektroantriebe umzustellen. Versuche von Abgeordneten, den Bann abzuschwächen, scheitern. Zum Artikel

Expertenrat fordert neues Infektionsschutzgesetz.Wissenschaftler mahnen die Vorbereitung für den Herbst an, sehen aber Chancen, dass geringe Corona-Maßnahmen reichen. Ein großes Problem sei aber die schlechte Datengrundlage - und die Kommunikation. Zum Artikel

Bewaffneter wollte offenbar obersten US-Richter töten. Der Supreme Court könnte bald das Recht auf Schwangerschaftsabbruch einschränken. Nun wurde ein 26-Jähriger festgenommen, der deswegen einen Anschlag auf den konservativen Richter Brett Kavanaugh geplant haben soll. Zum Artikel

Repräsentantenhaus will Altersgrenze für Sturmgewehre anheben. Nach dem Amoklauf an einer Grundschule in Texas verabschieden die Demokraten im Parlament eine Verschärfung des Waffenrechts - die aber so wohl kaum kommen wird. Die Zustimmung des Senats gilt als sehr unwahrscheinlich. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Krieg in der Ukraine

Gouverneur: Russland kontrolliert Großteil der Stadt Sjewjerodonezk. Der ukrainische Präsident Selenskij sagt, die russischen Truppen hätten im Kampf um die strategisch wichtige Stadt hohe Verluste erlitten. Bundesgesundheitsminister Lauterbach kündigt einen Besuch in der Ukraine an. Zum Liveblog

Prorussische Influencer: Russische Propaganda zum Angriffskrieg erlebt im Westen einen rasanten Aufstieg

MEINUNG Erneut spricht Scholz nur in Andeutungen: Der Kanzler hat das Kunststück vollbracht, mit klaren Worten mehr zu geizen als mit schweren Waffen. Bei der historischen Entscheidung, der Ukraine den Weg in die Europäische Union zu ebnen, sollte er es anders machen. Zum Artikel

EU-Gipfel in zwei Wochen: Die Ukraine unternimmt alles, um zum Beitrittskandidaten erklärt zu werden (SZ Plus)

Sieg zu welchem Preis?: Moskau könnte es ausnutzen, dass die Ukraine Skrupel hat, ihre Soldaten zu opfern

Bester Dinge

Viel um die Ohren. Schon Ritter trugen Prothesen - etwa eine eiserne Hand. Doch jetzt können 3-D-Drucker auch körpereigenes Gewebe verarbeiten und aus "Bio-Tinte" Ohren produzieren. Zum Artikel