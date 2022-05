Kreuze für die getöteten Grundschulkinder: Eine Frau am Gedenkort in Uvalde.

Von Jens Schneider

Was heute wichtig ist

Kritik an Polizei nach Amoklauf in Texas. Nach dem Amoklauf in einer Grundschule in Uvalde werden Fragen laut. Die Polizei konnte den Attentäter erst nach mehr als einer Stunde überwältigen. Offenbar mussten die Einsatzkräfte längere Zeit auf Verstärkung warten, zudem war die Schule nicht abgeschlossen. Der Ehemann einer getöteten Lehrerin ist Berichten zufolge an einem Herzinfarkt gestorben. Zum Artikel

Polen lenkt im Justizstreit mit der EU ein. Eine umstrittene Disziplinarkammer kann Richter bestrafen und absetzen, die EU sieht dadurch die Unabhängigkeit der Justiz gefährdet. Nun stimmt das Parlament in Warschau für die Abschaffung - und macht damit den Weg frei für Milliardenhilfen aus Brüssel. Zum Artikel

Keyboarder von Depeche Mode mit 60 gestorben. "Wir sind schockiert und von unermesslicher Traurigkeit erfüllt", teilt die britische Synthie-Pop-Band mit. Mit Andy Fletcher am Keyboard verkaufte Depeche Mode mehr als 100 Millionen Platten. Zum Artikel

Krieg in der Ukraine:

Ukrainische Armee im Osten des Landes unter Druck. Die Truppen drohen eingekesselt zu werden, heißt es aus Kiew. Die USA erwägen einem Bericht zufolge die Lieferung von Langstreckenraketen. Im russischen Nordkaukasus haben 115 Nationalgardisten einen Einsatz im Krieg gegen die Ukraine verweigert. Zum Liveblog

In der Ampel rumort es. Olaf Scholz will, dass Deutschland bei der Lieferung von Panzern nicht vorprescht. Der Widerstand in der FDP gegen diese Position wächst. Wie verhalten sich die Grünen? (SZ Plus) Zum Artikel

Henry Kissinger löst Kritik aus. Der frühere US-Außenminister rät der Ukraine, Gebiete an Russland abzutreten und stößt damit auf Widerspruch. Zum Artikel

Wau, wau - Cha-Cha-Cha. Kein talentierter Tanzpartner in Sicht? Beim Dogdance steigt einem niemand auf die Füße, Frauenüberschuss ist auch kein Thema. Zum Artikel