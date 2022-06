Von Leopold Zaak

Krieg in der Ukraine

EU-Kommission will offenbar Kandidatenstatus empfehlen. Bei seinem Besuch in Kiew hat sich Kanzler Scholz dafür ausgesprochen, die Ukraine zum Beitrittskandidaten zu machen. An diesem Freitag gibt die EU-Kommission ihre Empfehlung ab. Aller Voraussicht nach dürfte die Ukraine auch aus Brüssel Zustimmung erhalten. Zum Liveblog

MEINUNG Der Besuch von Bundeskanzler Scholz in Kiew war zwar inszeniert. Aber politisch kann sich das Ergebnis sehen lassen. (SZ Plus) Zum Artikel

Wie die Ukraine russischen Cyber-Attacken trotzt. Russland wollte die Ukraine auch im Cyberspace in die Knie zwingen. Aber das Land ist weiterhin online und schlägt sogar zurück. (SZ Plus) Zum Artikel

Andrij Melnyk bei Maybrit Illner: Alle enorm höflich. Bei Illner wird die Talkshow neu erfunden: mit Roderich Kiesewetter, Ralf Stegner und einem, der entfernt Ähnlichkeit mit dem ukrainischen Botschafter hat. (SZ Plus) Zum Artikel

"Putin macht das, was von Anfang an immer schon zu befürchten war." Just zur Kiew-Reise von Scholz, Macron und Draghi drosselt Russland die Gaslieferungen. Was das für die Gasversorgung, die Energiepreise und die Verbraucher in Deutschland bedeutet. (SZ Plus) Zum Artikel

Was heute wichtig ist

Robert-Koch-Institut mahnt zur verstärkten Vorsicht. In mehreren Landkreisen vor allem im Nordwesten liegt die Inzidenz wieder über 1000. Die Ständige Impfkommission will ihre Empfehlung für eine vierte Impfung vorerst nicht ausweiten. Derweil regt der Städtetagspräsident eine Rückkehr zur Maskenpflicht an. Zum Artikel

Die AfD trifft sich zum Bundesparteitag in Riesa. Parteichef Tino Chrupalla muss um seine Wiederwahl bangen. Björn Höcke könnte kandidieren. Zum Artikel

Trump soll Pence in hitzigem Telefonat als "Weichei" beschimpft haben. Vor dem Untersuchungsausschuss zum Sturm auf das Kapitol beschreiben Zeugen, wie der damalige US-Präsident Druck auf seinen Vize ausübte. Pence versteckte sich offenbar in einem Parkhaus, als der Mob wütete. Die Randalierer sind dabei bis in seine Nähe vorgedrungen. (SZ Plus) Zum Artikel

Bauministerin Geywitz gegen Absenkung der Mindesttemperatur in Mietwohnungen. Derzeit müssen Vermieter den Mietern eine Mindesttemperatur von 20 bis 22 Grad gewährleisten. Wegen der Gasknappheit schlägt die Wohnungswirtschaft vor, die Vorgabe zu senken. Die Bauministerin widerspricht. Zum Artikel

CSU nennt Ataman "krasse Fehlbesetzung" als Antidiskriminierungs-Beauftragte. Die Publizistin Ferda Ataman soll Antidiskriminierungsbeauftragte der Bundesregierung werden. Und weil sie ihre Widersacher in schöner Regelmäßigkeit auf die Palme bringt, hagelt es sogleich Proteste. Zum Artikel (SZ Plus)

Eisbären können sich an Klimawandel anpassen. Weil die Schollen schmelzen, sind Eisbären extrem von der Erderwärmung bedroht. Jetzt wurde eine neue Population entdeckt, die anscheinend auch ohne Packeis überleben kann. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages

Bester Dinge

"Man ist nur einmal jung". Was tun, wenn man mit seinem Sohn auf einem Konzert ist und noch nie Crowdsurfing ausprobiert hat? Ein 67-jähriger Brite hat die Antwort parat. Zum Artikel