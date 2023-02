Von Benedikt Peters

Was heute wichtig ist

Ein Beben, das alles verändert. Die Zahl der Toten steigt auf mehr als 24 000. In der Türkei ist nichts mehr, wie es war. Das politische Schicksal von Präsident Erdoğan steht auf dem Spiel. Zum Text

US-Militär schießt Flugobjekt über Alaska ab.Das Objekt soll eine Gefahr für den zivilen Flugverkehr gewesen sein. Seine Herkunft ist nicht geklärt. Nach dem Abschuss eines mutmaßlichen chinesischen Spionageballons liegt auf Vorfällen wie diesem erhöhte Aufmerksamkeit. Nun sollen die Trümmer des neuen Objekts im Grenzgebiet zu Kanada geborgen werden. Zum Text

Berlin wählt am Sonntag neu. Wegen massiver Wahlpannen muss die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus am Sonntag wiederholt werden. Ob die Berliner diesmal die Stimmabgabe so organisieren, dass am Ende jeder Bürger tatsächlich seine Stimme abgeben kann und diese dann auch gilt? Zum Text

Biden, Lula und das Trauma der Vorgänger.Beim Treffen im Weißen Haus geht es um die Angriffe auf die Demokratie, die Brasilien und die USA überstanden haben. Das heißt aber nicht, dass sich die Staatschefs nun in allem einig wären. Zum Text

Trumps Team übergibt offenbar weiteres Geheimmaterial an Ermittler. Die Dokumente seien vor einigen Wochen in Trumps Privatanwesen Mar-a-Lago in Florida entdeckt worden. Unterdessen finden Ermittler auch bei Ex-Vizepräsident Mike Pence ein geheimes Regierungsdokument. Zum Text

Schuss auf Autofahrerin. Einer Autofahrerin in Delmenhorst wird während der Fahrt in den Kopf geschossen, die Frau überlebt. Die Polizei nimmt einen Verdächtigen fest. In dem Fahrzeug waren zur Tatzeit auch drei Kinder. Zum Text

Spanischer Regisseur Carlos Saura gestorben. Sein Ballettfilm "Carmen" sorgte auch in Deutschland für Furore - der vielfach ausgezeichnete spanische Regisseur Carlos Saura starb im Alter von 91 Jahren. Zum Text

Krieg in der Ukraine

"Für Merkel ging es in die Freiheit, für Putin in die Autokratie". Christoph Heusgen hat als Merkels Berater die deutsche Außenpolitik maßgeblich mitgestaltet. Ein Gespräch über Versäumnisse der Bundeskanzlerin, Russlands Entfremdung vom Westen und Verwicklungen zwischen Berlin und Moskau. Zum Interview

Waffenlieferungen: Wann ist man im Krieg? Wo ist die Grenze zwischen notwendiger Unterstützung der Ukraine und Kriegseintritt? Diese Debatte muss geführt werden - und das ist möglich, ohne Russlands Narrativ zu befördern. Zum Text

Ein neuer Panzer mit digitalen Kräften. Rheinmetall präsentiert den Prototyp seines neuen Kampfpanzers "Panther". Von dem Modell verspricht man sich einiges - auf dem Markt und auf dem Schlachtfeld. Zum Text