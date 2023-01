SZ am Morgen

Was wichtig ist und wird.

Von Benedikt Peters

Was heute wichtig ist

McCarthy wird Sprecher des Repräsentantenhauses. Nach chaotischen Szenen wird der Republikaner gewählt, muss dafür aber Zugeständnisse an Hardliner aus dem eigenen Lager machen. Über eine Wahl, die den USA noch Probleme bereiten wird. Zum Text

Bundesregierung will Einbürgerungen erleichtern. Wer Deutscher werden will, muss künftig nicht mehr die Staatsangehörigkeit des Herkunftslandes seiner Familie aufgeben. Auch beim Sprachnachweis soll es niedrigere Hürden geben. Zum Text

Granerud siegt bei Vierschanzentournee. Der Norweger setzt sich auch beim Dreikönigsspringen in Bischofshofen souverän durch: Er holt sich den Tagessieg und den goldenen Adler. Zweiter wird Anze Lanisek, Dritter Dawid Kubacki. Zum Text

Krieg in der Ukraine

Selenskij dankt für angekündigte Panzerlieferungen. Der ukrainische Präsident Selenskij hat seine Dankbarkeit für die angekündigten Schützenpanzer-Lieferungen aus Deutschland und den USA bekräftigt. Sie verhülfen der Ukraine zu neuer Stärke. Zum Liveblog

Großbritannien will Kriegsverbrechen aufklären. Im März sollen sich Justizministerinnen und Justizminister aus aller Welt in der britischen Haupstadt treffen, um finanzielle und praktische Unterstützung für die Arbeit des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag zu organisieren. Zum Liveblog