Von Tobias Bug

Was heute wichtig ist

Ampelparteien streiten über Entlastungen. Bei drei Klausurtagungen tragen die Fraktionen von SPD, Grünen und FDP in dieser Woche ihre Forderungen zusammen, Anfang kommender Woche - noch vor Beginn der Haushaltsberatungen im Bundestag - soll dann endlich das Entlastungspaket fertig sein. Doch neben inhaltlichen Differenzen wachsen auch die Rivalitäten, besonders zwischen SPD und Grünen. Zum Artikel

Lufthansa-Piloten beginnen Streik. Um kurz nach Mitternacht legten sie ihre Arbeit nieder. Die Fluglinie hat nach der Ankündigung des Streiks nahezu ihr komplettes Programm gestrichen. Betroffen sind etwa 130 000 Passagiere von mehr als 800 Flügen, die an den Drehkreuzen Frankfurt und München ausfallen. Die Fluggäste wurden aufgefordert, nicht an die Flughäfen zu kommen, sondern auf den Zug oder Flüge an einem anderen Tag auszuweichen. Ihnen stehen bei Ausfällen oder schwerwiegenden Verspätungen Erstattungen und möglicherweise auch Ausgleichszahlungen zu. Zum Artikel

Biden fordert Widerstand gegen "Extremist" Trump. In einer eindringlichen und angriffslustigen Rede hat US-Präsident Biden vor dem Niedergang der amerikanischen Demokratie durch seinen Vorgänger Donald Trump gewarnt. "Donald Trump und die Republikaner repräsentierten einen Extremismus, der die Grundfesten unserer Republik bedroht", sagte Biden auf einer Wahlkampfveranstaltung in Philadelphia. Trump sagte unterdessen in einer Radiosendung, er unterstütze einige seiner Anhänger finanziell, die am Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 beteiligt waren. Zum Artikel

EU-Kommission schlägt vor, üppige Gewinne von Kraftwerksbetreibern zu begrenzen. Mit den abgeschöpften Profiten könnten die Regierungen gezielt arme Haushalte unterstützen, in Form von subventionierten Sozialtarifen für Elektrizität oder durch direkte Hilfszahlungen. In einem Papier, mit dem die Brüsseler Behörde ein Sondertreffen der EU-Energieminister kommende Woche vorbereitet, analysiert sie die Vor- und Nachteile diverser Markteingriffe. Zum Artikel

Experten ziehen kritische Bilanz beim Tankrabatt. "Kompletten Unsinn" nennt Automobilexperte Ferdinand Dudenhöffer den Preisnachlass bei Benzin und Diesel, der den Staat zwischen Juni und August 2,5 Milliarden Euro gekostet hat. Auch wenn zumindest ein großer Teil der Steuersenkung an die Autofahrer weitergegeben wurde, kritisieren Experten die intransparente Preisgestaltung auf dem Spritmarkt. Relativ deutlich ist, dass die Erleichterung vor allem Bessergestellte erreichte. Selbst der ADAC wünscht sich keine Verlängerung. Zum Artikel

EXKLUSIV EU will verhindern, dass sich das Covid-Chaos wiederholt. Exportverbote, Grenzkontrollen, ewige Staus: Zu Beginn der Pandemie war von Solidarität in der EU wenig zu spüren. Ein neues Gesetz soll solchen Ärger künftig verhindern. Zum einen soll die Verordnung sicherstellen, dass Mitgliedstaaten besser vorbereitet sind, zum anderen sollen nach Ausbruch einer Krise Einschränkungen des Waren- und Personenverkehrs möglichst vermieden werden. Zum Artikel

Mann richtet Waffe auf Argentiniens Vizepräsidentin Kirchner. Aus wenigen Zentimetern Entfernung zielt ein 35-Jähriger auf die wegen eines Korruptionsprozesses unter Druck stehende Politikerin. Es löst sich aber kein Schuss. Zum Artikel

Basketball-EM: Deutschland gewinnt Auftaktspiel. Erst wird in der Halle in Köln Dirk Nowitzki gefeiert, dann gelingt der deutschen Mannschaft ein Traumstart in die Heim-EM: Sie meldet sich mit einem furiosen 76:63 gegen Frankreich im Kreis der Mitfavoriten an. Zum Artikel

Krieg in der Ukraine

"Von Deutschland erwarten wir Leopard 2". Deutschland hat der Ukraine inzwischen so einige schwere Waffen geschickt. Kampfpanzer sind aber noch immer ein Tabu. Daran will der ukrainische Regierungschef Schmyhal rütteln. Ein Teil der Inspekteure der UN-Atombehörde IAEA hat einem Reuters-Reporter zufolge nach einer mehrstündigem Visite das ukrainische Kraftwerk Saporischschja verlassen. Die FDP fordert einen "Rückbau" der Ostseepipeline Nord Stream 2. Zum Liveblog

Der schwierige Weg nach Saporischschja. Die Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde haben das gefährdete Atomkraftwerk erreicht. Nun beginnt eine technische Mission - allerdings eine, die gewaltige politische Implikationen hat. Sowohl die Ukraine als auch Russland werfen der jeweils anderen vor, die Mission zu sabotieren. Zum Artikel

Großmanöver mit China und Indien. Das russische Militär hat eine Übung mit 50 000 Soldaten im Osten begonnen, an dem zwei weitere Atommächte beteiligt sind. An der fast einwöchigen Übung beteiligen sich auch Länder wie die Mongolei, Myanmar und Laos sowie mehrere Ex-Sowjetrepubliken, allen voran Belarus. Russland will so in Zeiten schwerster Spannungen mit dem Westen den Schulterschluss zu anderen Ländern demonstrieren. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Bester Dinge

Du dreimoigimpfta Voitrottl! In Zeiten der Krise entstehen ganz neue Wort-Ungeheuer - in der Politik oder zum Zwecke der Beleidigung. Über Impfneid, Zerstreungsgebot, Risikoreisende und andere Kreationen. Zum Artikel