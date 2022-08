Von Philipp Saul

Land im Krieg: Wieder mehr wirtschaftliche Aktivitäten in der Ukraine. Die meisten Firmen nehmen ihren Betrieb wieder auf und einige investieren sogar. Der bedeutendste wirtschaftliche Fortschritt sind die Getreideexporte auf dem Seeweg. Außerdem exportiert das Land sogar Strom in die EU. Ökonomisch gesehen ist die Ukraine aber äußerst labil. Der Rückgang des Bruttoinlandsproduktes dürfte mehr als 30 Prozent betragen, pro Monat fehlen etwa fünf Milliarden Euro im Staatshaushalt. Mehr als ein Viertel der Ukrainer benötigt laut den Vereinten Nationen humanitäre Hilfe. Etwa ein Drittel der Menschen ist ohne Arbeit. Zum Artikel

Ukraine: Mindestens 22 Tote nach russischem Raketentreffer. Am ukrainischen Unabhängigkeitstag schlägt ein Geschoss am Bahnhof des Ortes Tschaplyne in einen Zug ein. In Deutschland demonstrieren Tausende Menschen gegen den Krieg. Außenministerin Baerbock sagt, es sei unklar, ob die Ukraine gewinnen könne. Zum Liveblog

Selenskij: "Wir verhandeln nicht über unser Land und unser Volk". Der ukrainische Präsident sagt der Bevölkerung, er wolle den Krieg erst beenden, wenn die ukrainische Armee gesiegt und "die ganze Ukraine" zurückgeholt habe. Eindrücke vom Unabhängigkeitstag vor Panzer-Kulisse. Zum Artikel

Der Lufthansa droht der nächste Streik. Bei der Fluglinie läuft der Betrieb mittlerweile wieder besser, aber der Tarifkonflikt mit den Piloten schwelt immer noch. Die Gewerkschaft VC hat sich bereits die Zustimmung ihrer Mitglieder zu einem Streit geholt. Es geht um Forderungen nach 5,5 Prozent mehr Gehalt in diesem Jahr und einen automatischen Inflationsausgleich von 2023 an. Weitere Streitthemen sind eine garantierte Mindestflottengröße und die Gründung einer weiteren Tochtergesellschaft. Zum Artikel

Strafverfahren gegen früheren Generalstaatsanwalt in Mexiko. Nach der Entführung von 43 Studenten war Murillo Karam anfangs für die Ermittlungen zuständig. Dabei wurden einem Bericht zufolge wichtige Augenzeugen getötet und oder von Beamten gefoltert. Die 2014 von korrupten Polizisten an ein Drogenkartell übergebenen Studenten gelten inzwischen als tot, doch bis heute sind die Hintergründe nicht vollständig geklärt. Zum Artikel

Biden will Hochschulabsolventen Schulden teilweise erlassen. Für ihr Studium nehmen viele Amerikaner hohe Kredite auf. Nicht alle sollen die gesamte Summe zurückzahlen müssen. Absolventen mit einem Jahresgehalt unter 125 000 Dollar sollen 10 000 Dollar erlassen bekommen. Nach Angaben der Regierung könnten durch diese Regelung 20 Millionen Menschen schuldenfrei werden. Zum Artikel

Champions-League-Gruppenphase wird ausgelost. Die fünf Bundesligavereine aus München, Dortmund, Leipzig, Leverkusen und Frankfurt bekommen an diesem Donnerstag ihre Gegner zugelost. Eintracht-Sportvorstand Krösche erklärt die rasante Entwicklung des Vereins, warum Spieler wie Götze "Feuer und Flamme" für den Klub sind - und wieso eine Superliga ein Denkfehler wäre. Zum Interview

Coronavirus: 49 201 registrierte Neuinfektionen, Inzidenz bei 271,3 - die wichtigsten Daten in Grafiken, laufend aktualisiert

Dürre: Spanien leidet unter großer Hitze

Ehemaliger US-Basketballer: Schadenersatz für Bryant-Witwe wegen Unglücksfotos

Myanmar: Ex-Regierungschefin Aung San Suu Kyi soll ihre Haftstrafen zuhause verbüßen dürfen. Die Junta will wohl von anderen Problemen ablenken (SZ Plus)

Wenn Frau Scherzinger fliegt. Ein Naturschützer in Niedersachsen hat eine einleuchtende Idee: Die Uferschnepfen, deren Zugverhalten er detektivisch untersucht, benennt er nach den Figuren einer ZDF-Krimiserie. Zum Artikel