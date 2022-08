Von Oliver Klasen

Was heute wichtig ist

Linke will den Protest gegen die Energiepolitik der Ampelkoalition anführen. Co-Chef Schirdewan kündigt einen "heißen Herbst der sozialen Proteste" an, für den 17. September ist ein bundesweiter Aktionstag geplant, auch neue "Montagsdemos" sind möglich. Mit seiner straßenkämpferischen Rhetorik hat Schirdewan einen Nerv getroffen bei den Linken. "Das ist eine Chance für unsere Partei: Kämpfen für die, die nicht mehr durch den Monat kommen können", sagt der Parlamentarische Geschäftsführer Korte. Der thüringische Ministerpräsident Ramelow mahnt dagegen einen ausreichenden "Abstand" von rechten Gruppen an. Zum Artikel

Massive Missbrauchsvorwürfe im deutschen Schwimmsport. In einer ARD-Dokumentation sagt der ehemalige Weltklasse-Wasserspringer Jan Hempel, er sei von seinem Trainer Werner Langer jahrelang immer wieder missbraucht worden, sogar am Tag eines olympischen Wettkampfs. Der Deutsche Schwimm-Verband habe sich nie wirklich mit den Vorwürfen auseinandergesetzt. Als zentralen Mitwisser nennt Hempel den aktuellen Wassersprung-Chef-Bundestrainer Lutz Buschkow und wirft ihm vor, dazu beigetragen zu haben, dass der Missbrauchsfall nie aufgearbeitet wurde und keine Lehren für die Zukunft gezogen wurden. Zum Artikel

Atomgespräche mit Iran offenbar kurz vor dem Abschluss. Die Verhandlungen zwischen Teheran und dem Westen über die iranische Uran-Anreicherung nähern sich ihrem Ende. Ob es tatsächlich zu einer Einigung kommt, soll sich in den kommenden Tagen entscheiden. Noch stehen dem einige Hürden im Weg. US-Regierungsbeamte haben etwa ausgeschlossen, die Sanktionen gegen die Revolutionsgarden aufzuheben. Als inakzeptabel gilt auch Irans Forderung, eine Untersuchung der Internationalen Atomenergiebehörde zu stoppen. Zum Artikel

RBB-Geschäftsleitung legt Gehälter offen. Damit reagiert der öffentlich-rechtliche Sender auf den Druck, für mehr Transparenz zu sorgen. Die Bezüge der abberufenen Intendantin Schlesinger werden jedoch nicht publik. Zum Artikel

Schwere Vorwürfe gegen R. Kelly. "Der Angeklagte Robert Kelly hatte Sex mit mehreren Kindern", wirft die Staatsanwaltschaft dem Musiker zu Beginn eines neuen Prozesses vor. Darin soll auch ein mutmaßliches Opfer aussagen. Die damals 14-Jährige wurde laut Anklage vor mehr als 20 Jahren von dem Musiker missbraucht. Ein Video, das bereits vor Jahren bekannt wurden, soll das Verbrechen dokumentieren. Kelly wurde 2008 in einem früheren Prozess zu dem Fall freigesprochen. Er soll den Ermittlern zufolge das Opfer unter Druck gesetzt haben, damit es nicht aussagt. Zum Artikel

Krieg in der Ukraine

Erdoğan will mit Selenskij und Guterres Wege zur "Beendigung des Krieges" ausloten. An diesem Donnerstag trifft sich der türkische Präsident in Lwiw in der Westukraine mit dem ukrainischen Präsidenten und dem UN-Generalsekretär. Zwar genießt Erdoğan das Vertrauen beider Kriegsparteien, aber die Euphorie in Ankara erscheint angesichts der Lage auf dem Schlachtfeld überzogen. UN-Kreise und internationale Experten sehen den Zeitpunkt für substanzielle Verhandlungen über eine Waffenruhe noch nicht gekommen. Zum Artikel

MEINUNG Als Mediator zwischen Ukraine und Russland gewinnt Erdoğan an politischem Gewicht

Estland beschränkt Einreise für russische Staatsbürger. Von diesem Donnerstag an dürfen Russen nicht mehr mit einem von Estland ausgestellten Schengen-Visum einreisen. Der ukrainische Staatschef Selenskij fordert den bedingungslosen Abzug russischer Truppen aus dem AKW Saporischschja. Zum Liveblog

Weitere wichtige Themen:

Bester Dinge

Seltsame Auswüchse. In den USA werden bei einem Wettbewerb die, nun ja, schönsten Vokuhila-Frisuren gekürt. Neuerdings gibt es auch eine Kategorie für Kinder. Warum nur? Zum Artikel