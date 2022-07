SZ am Morgen

Was wichtig ist und wird.

Von Philipp Saul

Was heute wichtig ist

Baerbock besucht Griechenland und die Türkei. Die Außenministerin reist in einer Zeit nach Ankara, in der die Macht des türkischen Präsidenten bröckelt. Erdoğan hat mit vielen innenpolitischen Themen zu kämpfen, aber auch der alte Konflikt mit dem Nachbarstaat Griechenland sorgt für Spannungen. Beide Länder streiten sich seit Jahren um die Hoheitsrechte im östlichen Mittelmeer, wo große Erdgasvorkommen und andere Rohstoffe vermutet werden. Zum Artikel (SZ Plus)

Auch der Ozean erlebt eine Hitzewelle. Die Temperaturen im westlichen Mittelmeer sind seit Monaten fast durchgehend zu hoch. Die Oberflächentemperaturen hätten im Juli um drei bis vier Grad über dem Durchschnitt gelegen, sagt eine Expertin. Das warme Wasser könnte ein Massensterben von Arten zur Folge haben und die Lage an Land verschlimmern, weil die Hitze dort weniger durch kühle Meeresbrisen gedämpft wird. Zum Artikel

Biden und Xi sprechen über Taiwan. Die Spannungen zwischen den USA und China waren selten größer. Xi hat für seine bald beginnende dritte Amtszeit große außenpolitische Ambitionen, auch in Bezug auf die kleine Insel, die von China als Teil des eigenen Staatsgebiets beansprucht wird. Die USA hingegen sehen sich als Schutzmacht für Taiwan. Nun telefonieren die beiden Präsidenten miteinander. Die wichtigste Botschaft ist laut Weißem Haus, dass ein vertraulicher Gesprächskontakt in Krisenzeiten existiere. Zum Artikel

Bahn sperrt Strecken wegen maroder Betonschwellen. In dieser Woche lässt die Bahn über Nacht zahlreiche Schwachstellen im Schienennetz prüfen. An mindestens 42 Stellen müssen die Züge langsamer fahren, andere Abschnitte sind ganz gesperrt. Nach Angaben der Bahn geht es um 200 000 möglicherweise betroffene Schwellen. Zum Artikel

Bildungsministerium kürzt Etat zur Forschung über gesellschaftliche Corona-Folgen. Bei den Kürzungsplänen von FDP-Ministerin Stark-Watzinger kommen Forschungsprojekte zu den Themen Rassismus und Rechtsextremismus glimpflich davon. Für die wissenschaftliche Untersuchung der Folgen der Corona-Pandemie steht nur noch halb so viel Geld zur Verfügung. Zum Artikel

Erste Runde des DFB-Pokals beginnt. Mit vier Spielen beginnt an diesem Freitag die erste Runde des DFB-Pokals. Am Abend tritt unter anderem Borussia Dortmund bei 1860 München an. Für den ambitionierten Drittligisten ist es das Spiel des Jahres. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Krieg in der Ukraine

EXKLUSIV Verteidigungsministerin Lambrecht wirbt für den Ringtausch. Die polnische Regierung hatte der Ampelkoalition zuletzt vorgeworfen, Zusagen nicht nachzukommen. Der Deal sah vor, dass Warschau Waffen in die Ukraine schickt und Deutschland dafür Kriegsgerät nach Polen liefert. In einem Schreiben an ihren Amtskollegen Błaszczak bittet Lambrecht um Verständnis, denn auch der Bundeswehr fehle modernes Gerät. Zum Artikel

Medwedew droht Schweden, Finnland und der Nato. Sollten in den Staaten Nato-Stützpunkte errichtet werden, kündigt der ehemalige russische Präsident Gegenmaßnahmen an. Nach Angaben einer Sprecherin will Russlands Außenminister Lawrow mit seinem US-Kollegen Blinken sprechen, "wenn es die Zeit erlaubt". Getreide-Exporte aus ukrainischen Häfen stehen laut den Vereinten Nationen kurz bevor. Zum Liveblog

Bester Dinge

Schwäne, Entlein und der Strandkörper. Schönheit ist eine Frage der Perspektive. Das spanische Gleichstellungsministerium macht nun mit einer Kampagne darauf aufmerksam, dass der Strand allen gehört. Zum Artikel