Von Oliver Klasen

Was heute wichtig ist

Draghi bietet Rücktritt an - Mattarella lehnt ab. Die Cinque Stelle entziehen dem italienischen Premier Mario Draghi das Vertrauen, dieser zieht die Konsequenzen. Die Koalition der "Nationalen Einheit" existiere nicht mehr, sagt er. Doch Präsident Sergio Mattarella macht nicht mit und lehnt das Gesuch ab. Italien rutscht damit in eine Regierungskrise ohne absehbare Lösung. Zum Artikel

Lauterbach empfiehlt vierte Corona-Impfung für unter 60-Jährige. Dies sollte in Absprache mit dem Hausarzt geschehen, sagt der Gesundheitsminister. Das Risiko von Long Covid sei für ein paar Monate deutlich reduziert, ebenso wie das Infektionsrisiko. "Dann hat man einfach eine ganz andere Sicherheit." Eine offizielle Empfehlung gibt es bislang noch nicht. An der Ständigen Impfkommission übt er deutliche Kritik. Zum Artikel

EXKLUSIV Fachleute bestreiten, dass es 13,8 Millionen Mittellose in Deutschland gibt. Diese Zahl hatte der Paritätische Gesamtverband in seinem jüngsten Armutsbericht veröffentlicht. "Der Paritätische malt ein Szenario an die Wand, das es nicht gibt", sagt Markus Grabka vom Wirtschaftsforschungsinstitut DIW. In dem Bericht würden Jahre verglichen, die man nicht vergleichen könne, so Judith Niehues vom Institut der deutschen Wirtschaft. Zum Artikel (SZ Plus)

Offenbar Textnachrichten des Secret Service vom Tag des Kapitol-Sturms gelöscht. Der Secret Service ist für den Personenschutz des US-Präsidenten zuständig. Mehrere Textnachrichten von Sicherheitsleuten, die am 6. Januar 2021 verschickt wurden, sind Medien zufolge offenbar "als Teil eines Geräteaustauschprogramms" gelöscht worden. Der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses, der klären soll, wie es dazu kam, dass gewalttätige Trump-Anhänger das Parlament stürmten, spricht von einer "beunruhigenden Vernichtung von Unterlagen". Zum Artikel

Forschungsprojekt: Fleisch müsste doppelt so teuer sein. 18 Euro statt neun Euro, soviel sollte konventionell erzeugtes Hackfleisch kosten, sagt eine Studie. Der Grund: Die ökologischen Schäden durch die Produktion müssten in den Preis mit eingerechnet werden. Zum Artikel

Abwahlverfahren gegen Frankfurter Oberbürgermeister startet - der lehnt ab. Der SPD-Politiker Peter Feldmann muss sich im Herbst vor Gericht verantworten. Die Stadtverordneten wollen ihn so schnell wie möglich loswerden, auch seine eigene Partei. Feldmann zeigt sich uneinsichtig. Nun haben wohl die Bürger das letzte Wort. Zum Artikel

EXKLUSIV Geleaktes Video zeigt Antisemitismus-Schulungen vor Beginn der Documenta. Die Aufnahme eines Seminars vom 1. Juni, die der SZ vorliegt, zeigt, wie jene Helfer, die das Publikum durch die Kunstausstellung lotsen sollten, offenbar darauf vorbereitet wurden, mögliche Antisemitismusvorwürfe zu kontern. Nachdem Generaldirektorin Schormann erneut alle Verantwortung für das antisemitische Kunstwerk des indonesischen Kollektivs Taring Padi von sich gewiesen hat, reagiert Kulturstaatsministerin Claudia Roth kühl bis eisig: Sie sei "sehr erstaunt und befremdet" über Schormanns Erklärung, teilt ein Sprecher mit. Zum Artikel (SZ Plus)

Krieg in der Ukraine

EU-Sanktionen treffen russische Wirtschaft offenbar deutlich. Brüssel geht einem Bericht zufolge davon aus, dass die russische Wirtschaftsleistung in diesem Jahr um mehr als zehn Prozent schrumpfen wird. Die Sanktionen beträfen 48 Prozent der bisherigen Ausfuhren Russlands in die EU. Der ukrainische Präsident Selenskij bezeichnet Russland als "Terrorstaat". Zum Liveblog

Aus Den Haag geht eine Drohung an Putin. Der Westen verpflichtet sich, russische Kriegsverbrechen in der Ukraine gemeinsam zu verfolgen - der in den Niederlanden ansässige Internationale Strafgerichtshof spielt dabei die entscheidende Rolle. Nur er könnte eines Tages den russischen Präsidenten oder dessen Außenminister Lawrow anklagen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Bester Dinge

Steht ein Fuchs auf dem Flur. Wildtiere lieben Berlin. Nun ist ein Fuchs in einer Senatsbehörde gesichtet worden. Dort erging es ihm wie den meisten Berlinern. Zum Artikel