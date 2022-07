In den kommenden Tagen könnte an einigen Orten in Deutschland die 40-Grad-Marke überschritten werden.

Von Oliver Klasen

Das Wichtigste am Morgen

Auf Deutschland kommt eine Hitzewelle zu. Meteorologen rechnen für Beginn der kommenden Woche mit der größten Hitze, sieben Tage im Voraus sind die Wettermodelle noch sehr ungenau. Doch die Hinweise mehren sich, dass es über Mitteleuropa zu außergewöhnlichen Temperaturen kommen könnte. "Da sind neue Temperaturrekorde denkbar", sagt ein Experte vom Deutschen Wetterdienst. Der bislang höchste Wert in Deutschland wurde 2019 mit 41,2 Grad erreicht. Zum Artikel (SZ Plus)

Welthungerhilfe: Millionen Menschen am Rande der Hungersnot. Steigende Nahrungsmittelpreise verschärfen die Krise in vielen Ländern. "Wer nur knapp drei US-Dollar pro Tag zum Überleben hat, kann sich die Verdoppelung der Brotpreise einfach nicht leisten", heißt es im Jahresbericht 2021, den die Welthungerhilfe an diesem Dienstag vorstellen will. Zum Artikel

Tories legen Zeitplan für Regelung der Johnson-Nachfolge fest. Bisher elf Politikerinnen und Politiker konkurrieren um das Amt des Parteichefs - und noch bis Dienstag können Nominierungen eingereicht werden. In den Umfragen unter den etwa 100 000 Parteimitgliedern liegen derzeit Außenministerin Truss und der ehemalige Finanzminister Sunak vorne. In den kommenden Tagen sollen mehrere Wahlgänge stattfinden, bei denen am Ende die beiden Personen mit den meisten Stimmen übrigbleiben. Unter diesen entscheiden die Parteimitglieder. Zum Artikel

Ein Jahr nach der Flut ist längst nicht jede Hilfe angekommen. "Schnell und unbürokratisch" wollte die Politik den Hochwasseropfern helfen. Der Bund beschloss nach der Katastrophe ein Hilfspaket von 30 Milliarden Euro. In Nordrhein-Westfalen ist die Landesregierung mit ihrer Bilanz zufrieden: Knapp 19 000 Anträge seien gestellt worden, 94 Prozent davon schon geprüft oder bewilligt. In Rheinland-Pfalz sind die Zahlen ähnlich. Doch in beiden Ländern klagen Betroffene über schleppende Auszahlungen, komplizierte Anträge, fehlende Handwerker und hohe Baukosten. Zum Artikel

Erstes wissenschaftliches Bild des "James-Webb"-Weltraumteleskops präsentiert. Nach dreißig Jahren Entwicklungszeit und monatelanger Kalibrierung stellt US-Präsident Biden die Aufnahme vor. Das Webb richtete seinen Blick auf einen Galaxiencluster namens SMACS 0723. Der gezeigte Himmelsausschnitt entspricht nach Angaben der Nasa im Vergleich zum gesamten Universum in etwa einem auf Armeslänge entfernt gehaltenen Sandkorn. Es handelt sich um den tiefsten Blick in die Vergangenheit des Alls, der Menschen je gelungen ist. Zum Artikel

Leichtathletik-Olympiasieger Mo Farah: Lebe unter falschem Namen. "Die Wahrheit ist, dass ich nicht der bin, für den Sie mich halten", sagt der britische Langstreckenläufer in einer BBC-Dokumentation. "Die meisten kennen mich als Mo Farah, aber das ist nicht mein Name, das ist nicht die Wirklichkeit." Anders als früher von ihm dargestellt, hätten seine Eltern nie in Großbritannien gelebt, sagt Farah. Stattdessen sei sein Vater im Bürgerkrieg ums Leben gekommen und er von seiner Mutter getrennt worden. Als Neunjähriger sei er illegal unter dem Namen eines anderen Kindes nach Großbritannien eingereist. Zum Artikel

Aufnahmen aus Kaninchenzuchtbetrieb zeigen diverse Verstöße gegen Tierschutzgesetze. In einer der größten Kaninchenzuchten im Südwesten Deutschlands haben Tierschützer heimlich gefilmt. Das Material zeigt elende Zustände: Enge in den Käfigen, Tiere, die über ihre toten Artgenossen steigen, qualvolles Sterben. Zum Artikel (SZ Plus)

Alles zum Krieg in der Ukraine

Selenskij kritisiert geplante Lieferung russischer Gasturbine. Der ukrainische Präsident spricht von einer "Ausnahme von den Sanktionen". Eine Sprecherin der Bundesregierung hingegen sagt, die Lieferung der Turbine für die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 falle nicht unter die EU-Sanktionen, weil diese sich aus gutem Grund nicht gegen den Gastransit richteten. Die Bundesnetzagentur wirft Moskau vor, Alternativen zu Nord Stream 1 absichtlich nicht zu nutzen. Die FDP will die Verfolgung von Verbrechen im Ukraine-Krieg erleichtern. Zum Liveblog

Debatte um Fracking beginnt erneut. In Deutschland lagern Gasvorkommen, die den Bedarf auf Jahre hinaus decken könnten. Das Problem: Sie müssten unter Druck aus Gesteinsschichten herausgepresst werden. Doch das Fracking ist in Deutschland bisher verboten. In Niedersachsen, wo große Vorkommen lagern, regt sich allein schon gegen den Vorschlag, das Verbot zu überdenken, erheblicher Widerstand. Zur Reportage (SZ Plus)

Bester Dinge

Heißkalt erwischt. Gerade hat man sich damit abgefunden, dass der Winter kalt werden könnte, nun wird der Sommer heiß. Willkommen im Wechselbad! Zum Artikel