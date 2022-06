Von Yannik Achternbosch

Was heute wichtig ist

Umstrittener Abschiebeflug aus Großbritannien nach Ruanda abgesagt: Großbritannien will die Verfahren illegal eingereister Schutzsuchender künftig in Ruanda bearbeiten lassen. Den ersten Flug nach Ostafrika hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte nun kurzfristig gestoppt. Die Regierung von Premier Johnson will trotzdem an dem Plan festhalten. Zum Artikel

EXKLUSIV Staatsanwaltschaft ermittelt zu Jens Spahns 540-Millionen-Deal: Bei einem der teuersten Verträge des Bundesgesundheitsministeriums im Kampf gegen Corona häufen sich Ungereimtheiten. Ex-Gesundheitsminister Spahn hatte im April 2020 einen Kauf von 100 Millionen FFP2-Masken abgeschlossen, den es eigentlich gar nicht gebraucht hätte, wie Recherchen der SZ, des NDR und WDR zeigen. Die Staatsanwaltschaft Berlin ermittelt nun wegen Schmiergeldverdacht. Zum Artikel (SZ Plus)

Lauterbach: "Sommerwelle ist leider Realität geworden": Normalerweise sinken die Corona-Zahlen in den Sommermonaten, doch nun steigen sie wieder rasant. Gesundheitsminister Lauterbach (SPD) rät Älteren und Vorerkrankten daher zu einer Auffrischungsimpfung. Zum Artikel

TV-Kritik: Corona bei Markus Lanz: Das große Déjà-vu (SZ Plus)

Putin-Gegner Nawalny ist wohl an unbekannten Ort gebracht worden: "Alexej ist verschwunden, es gibt keine Angaben dazu, wo er sich befindet", sagt seine Sprecherin. Eine Bestätigung dafür, dass er in ein anderes Straflager verlegt wurde, gibt es bisher nicht. Weder sein Anwalt noch seine Frau haben Kontakt zum Kreml-Kritiker. Zum Artikel

Uefa Nations League: Deutschland schlägt Italien 5:2: Das DFB-Team vertreibt den 1:1-Fluch und schlägt einen sogenannten Großen: Beim Sieg gegen Italien in Mönchengladbach überzeugt die Mannschaft von Hansi Flick vor allem in der Offensive. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages

Krieg in der Ukraine

Gazprom drosselt Gaslieferung durch Nord Stream 1: Die Reaktionen aus der Bundesregierung klingen ratlos: "Wir beobachten die Lage und prüfen den Sachverhalt", heißt es aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Die Versorgung mit Gas sei sicher. Der Betreiber nennt Verzögerungen bei Wartungsarbeiten als Grund für die Drosselung. Der Bund bringt unterdessen die deutsche Gazprom-Tochter Germania stärker unter staatliche Kontrolle. Zum Artikel

Selenskij ruft seine Truppen im Osten zum Durchhalten auf: "Dort im Donbass durchzuhalten ist lebenswichtig", sagt der ukrainische Präsident in seiner abendlichen Videobotschaft. Nach Angaben der Vizeverteidigungsministerin hat die Ukraine bislang nur ein Zehntel der nötigen Waffen bekommen. Zum Liveblog

Umfrage zeigt Risse in der Einheit Europas: Bisher hat kein europäisches Land offiziell gefordert, die Ukraine solle Zugeständnisse machen, um den Krieg zu beenden. Ein Drittel der EU-Bürger, und in Italien sogar die Mehrheit, wünscht sich aber genau das. Eine Datenanalyse zur Meinung der Europäer über den Krieg in der Ukraine zeigt, dass sich Bürgerinnen und Bürger europäischer Länder im Umgang mit Russland längst nicht so einig sind wie ihre Regierungen. Zum Artikel

Bester Dinge

Über Stock und über Stein: Beim "Man versus Horse"-Marathon in Wales messen sich Mensch und Pferd über lange Distanz. Aber schneller als ein Pferd zu sein - geht das überhaupt? Zum Artikel