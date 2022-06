SZ am Morgen

Tweets von Trump werden bei der Anhörung gezeigt: Hat der Präsident die Gewalt am 6. Januar 2021 angestachelt?

Von Philipp Saul

Über die Aufarbeitung eines Putschversuchs. Während das US-Parlament seit Monaten zum Sturm auf das Kapitol ermittelt, spielen viele Republikaner die Gewalt als etwas entgleisten patriotischen Protest herunter - und der Untersuchungsausschuss macht es ihnen leicht. Statt alle Ermittlungsergebnisse auf einen Schlag in einem großen Bericht zu veröffentlichen, serviert der Ausschuss seine Erkenntnisse in Häppchen. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV "Wir brauchen eine kräftige Lohnerhöhung". IG-Metall-Chef Jörg Hofmann fordert in der größten Tarifrunde des Jahres mindestens sieben Prozent mehr Lohn. Zudem solle die Regierung die Bürger wegen der Inflation stärker entlasten und den Konzernen durch eine Übergewinnsteuer Sonderprofite entziehen. Zum Interview (SZ Plus)

Schröder: "Auf das Parteiordnungsverfahren blicke ich mit Gelassenheit". Mehrere SPD-Verbände wollen den Altkanzler wegen seiner Russland-Aktivitäten aus der Partei ausschließen. "Ich bin und bleibe Sozialdemokrat", sagt Schröder dem Spiegel. Er habe in seinem politischen Leben nie etwas anderes als SPD gewählt. "Das wird auch in Zukunft so sein, auch wenn der eine oder die andere aus der SPD-Führung es mir gegenwärtig vielleicht etwas schwer macht." Zum Artikel

Wie es mit der Autoindustrie nach dem Verbot des Verbrenners weitergeht. Die Autokonzerne in Europa haben keine klare Haltung zum Verbrenner-Aus. Einige Hersteller und Zulieferer hoffen auf Ausnahmeregelungen bei den abschließenden Verhandlungen. Ausgeschlossen ist das nicht. Zum Artikel

Polen streitet über die Registrierung von Schwangerschaften. Dem fast völligen Abtreibungsverbot will die Regierung in Warschau nun die Registrierung jeder Schwangerschaft hinzufügen. Viele haben Sorge, die Angaben könnten auch von Ermittlern genutzt werden - etwa um Schwangerschaftsabbrüche zu verfolgen oder grundsätzlich Druck auf Schwangere auszuüben. Zum Artikel

Corona-Leugner stellen sich in Paraguay den Behörden. Zwei Deutsche hatten ihre beiden Kinder aus erster Ehe Ende vergangenen Jahres nach Südamerika entführt. Damit wollten sie sie angeblich vor Corona-Maßnahmen wie einer Impfung schützen, schrieb das Paar in einem Abschiedsbrief voller Verschwörungserzählungen. Die Kinder sollen nun von Psychologen betreut werden. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Krieg in der Ukraine

Landwirtschaftsminister Özdemir reist nach Kiew. Die ukrainischen Landwirte leisten Özdemir zufolge "Übermenschliches, in dem sie ihr Land verteidigen und gleichzeitig dafür sorgen, dass die Ukraine und die Welt mit Lebensmitteln versorgt werden". Ein US-Regierungsvertreter sagt, die russischen Energie-Einnahmen seien höher als vor dem Krieg. Kremlchef Putin zieht Vergleiche mit Zar Peter dem Großen. Zum Liveblog

Sanktionen gegen reiche Russen treffen auch Europas Firmen. Die EU straft immer öfter auch die Angehörigen von russischen Oligarchen ab. Das bringt hiesige Unternehmen in Schwierigkeiten, denn sie müssen sicherstellen, dass keine Vermögenswerte an die Sanktionierten weitergeleitet werden. Zum Artikel

Bester Dinge

Optimisten leben länger. Das hat eine Studie gerade bestätigt. Griesgrame, für die das Glas stets halb leer ist, dürfte das nicht fröhlicher machen. Es sei denn, sie üben fleißig. Zum Artikel