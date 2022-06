SZ am Morgen

Was wichtig ist und wird.

Von Philipp Saul

Krieg in der Ukraine

Merkel sieht keinen Grund, sich für ihren Russlandkurs zu entschuldigen. Ein halbes Jahr nach dem Ende ihrer Kanzlerschaft gibt Angela Merkel ihr erstes Interview. Dabei widerspricht sie vehement Vorwürfen, sie trage Verantwortung für den Krieg in der Ukraine. "Ich sehe nicht, dass ich jetzt sagen müsste, das war falsch, und werde deshalb mich auch nicht entschuldigen." Zum Artikel (SZ Plus)

Offenbar mehr als 1000 Mariupol-Verteidiger nach Russland gebracht. Die dortigen Strafverfolgungsbehörden beschäftigen sich einer russischen Nachrichtenagentur zufolge derzeit mit den ukrainischen Soldaten. Die Weltbank bewilligt weitere 1,5 Milliarden Dollar für die Ukraine. Deren Präsident will vor einer Waffenruhe die territoriale Integrität seines Landes wiederherstellen. Der Krieg sei nur militärisch zu beenden. Was in der Nacht passiert ist. Zum Liveblog

EU will stärker gegen russische Lügen zu Nahrungsmittelpreisen vorgehen. Der Kreml macht Europa und seine Verbündeten dafür verantwortlich, dass Lebensmittel knapper und teurer werden. In Afrika und Lateinamerika glauben viele dieses Narrativ. EU-Ratspräsident Michel stellt klar: "Die EU hat keine Sanktionen gegen den russischen Agrarsektor erlassen, null." Zum Artikel

Westliche Sanktionen könnten Russland die Pleite bringen. Russland droht Ende des Monats der Zahlungsausfall, obwohl das Land seine Verbindlichkeiten bedienen will und kann. Bisher ermöglichte eine zeitlich befristete Ausnahmeregelung dem Land, seine Schulden trotz der Sanktionen zu tilgen. Diese Ausnahme ist jedoch ausgelaufen, was bedeutet: Russlands Geld erreicht die Anleihegläubiger nicht mehr. Zum Artikel

Was heute wichtig ist

Das plant Europa beim Klimaschutz. An diesem Mittwoch stimmt das EU-Parlament über wichtige Gesetze ab, um den Ausstoß an Treibhausgasen zu verringern. Es geht unter anderem um ein mögliches De-facto-Verbot für Verbrennermotoren ab dem Jahr 2035 und um eine Ausweitung des Emissionshandels auf Gebäude und Verkehr. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick. Zum Artikel (SZ Plus)

Brüssel will Gewerkschaften stärken. Europaparlament und EU-Regierungen einigen sich auf ein brisantes Gesetz. Die Richtlinie legt Regeln für Mindestlöhne fest und soll die Geltung von Tarifverträgen ausweiten. Dänemark und Schweden kündigen Widerstand an. Sie sehen eine Einmischung Brüssels in die Lohnpolitik sehr kritisch. Zum Artikel

Nations League: Deutschland spielt 1:1 gegen England. Erneut gewinnt Bundestrainer Flick nicht gegen einen sogenannten "großen Gegner". Die Nationalmannschaft präsentiert sich deutlich munterer als zuletzt gegen Italien. Hofmann bring Deutschland in Führung, doch Kane gleicht kurz vor Schluss per Elfmeter aus. Zum Artikel

Mallorca: Vier Deutsche nach Brand am Ballermann aus U-Haft entlassen. Nach Zahlung einer Kaution durften die ersten Kegelbrüder die Untersuchungshaft verlassen. Der Gruppe wird vorgeworfen, mit Zigarettenstummeln den Brand in einem Restaurant verursacht zu haben. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Bester Dinge

Gassi gehen XXL. Beim härtesten Hundeschlittenrennen der Welt in Alaska geht ein Hund verloren und taucht drei Monate später wieder auf. Das Herrchen ist erleichtert - aber ist der Hund das auch? Zum Artikel