Von Sina-Maria Schweikle

Krieg in der Ukraine

Baerbock: Deutschland dringt auf EU-Ölembargo. Sanktionen gegen Russland müsse man im Zweifel auch jahrelang durchhalten können, sagt die Bundesaußenministerin. Sie könnten erst wieder aufgehoben werden, wenn sich Moskau vollständig aus der Ukraine zurückgezogen habe. Die ungarische Regierung kündigt dagegen ein Veto an. Die Ukraine enttarnt nach eigenen Angaben russische Spione. Zum Liveblog

Waffenfieber bei Anne Will. Die Runde in der Talkshow diskutiert über Panzerlieferungen in die Ukraine - und ist sich allzu einig. Vor allem FDP-Politikerin Strack-Zimmermann demonstriert, wie die Lässigkeit bei schwerem Kampfgerät salonfähig wird. Zum Artikel (SZ Plus)

Warum viele freiwillige Helfer frustriert sind. Nach Kriegsbeginn war die private Hilfsbereitschaft enorm. Nun fühlen sich viele, die Geflüchtete bei sich zu Hause aufgenommen haben, überfordert. Kaum jemand möchte öffentlich über schlechte Erfahrungen reden. Privat berichten aber immer mehr, dass man sich das anders vorgestellt habe, dass man Dankbarkeit vermisse, dass es Konflikte gebe. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute wichtig ist

Tankstellen: Ist der Spritpreis derzeit zu hoch? Die Ölpreise sinken, Benzin bleibt teuer, obwohl sich beide in der Theorie im gleichen Maße bewegen müssten. Diese Entwicklung hat längst auch das Bundeskartellamt auf den Plan gerufen. Doch über die Kostenstrukturen ist wenig bekannt, deshalb lassen sich bislang nur Vermutungen aufstellen. Ein Ökonom aus Münster etwa rechnet mit mehr als 25 Cent Extra-Profit für die Mineralölkonzerne. Zum Artikel (SZ Plus)

Berliner Polizei spricht vom "friedlichsten ersten Mai seit Jahrzehnten". Tagsüber bleibt es in Berlin am Tag der Arbeit friedlich, abends fliegen einige Flaschen und Böller. Etwa 14 000 Menschen beteiligen sich an der sogenannten Revolutionären 1. Mai-Demonstration. Auch zahlreiche palästinensische Gruppen demonstrieren. Zum Artikel

Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter auf 639,5. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Montag 4032 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das sind 16 052 Fälle weniger als am Montag vergangener Woche, als 20 084 Corona-Infektionen gemeldet wurden. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages

Bester Dinge

Mond aus Heimtücke. Bislang schwebte der Himmelskörper im rechtsfreien Weltraum, doch künftig gelten auch dort Recht und Gesetz - zumindest für Kanadier. Zum Artikel